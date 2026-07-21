Ostrc podpisal primopredajo: V zdravstvu 200 milijonov evrov primanjkljaja

Minister za zdravje Tadej Ostrc, ki je šele danes podpisal primopredajo poslov, in ne 5. junija ob prevzemu funkcije, ker takrat niso bili zbrani vsi podatki in ni imel popolne slike o dejanskem stanju, ugotavlja, da ima to ministrstvo 200 milijonov evrov primanjkljaja. V rebalansu proračuna bodo najprej iskali notranje rezerve. Slovenske bolnišnice imajo 22 milijonov evrov izgube, pozvali so jih, naj do konca poletja pripravijo sanacijske načrte.

Javne bolnišnice so v prvih petih mesecih letošnjega leta skupaj ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov bi lahko skupni primanjkljaj do konca leta dosegel od 80 do sto milijonov evrov. Ministrstvo bo zato od vodstev javnih zdravstvenih zavodov zahtevalo pripravo sanacijskih načrtov za stabilizacijo poslovanja, hkrati pa bo pregledalo tudi merila za izplačevanje delovne uspešnosti vodstvom zdravstvenih zavodov.