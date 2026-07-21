V zdravstvu 200 milijonov evrov primanjkljaja, bolnišnice z 22 milijoni izgube

Minister za zdravje dr. Tadej Ostrc, ki je primopredajo poslov podpisal šele danes, ne 5. junija ob prevzemu funkcije – takrat niso bili zbrani vsi podatki, finančni podatki so bili z dne 15. maja, zato ni imel popolne slike o dejanskem stanju –, ugotavlja, da ima to ministrstvo 200 milijonov evrov primanjkljaja. V rebalansu proračuna bodo najprej iskali notranje rezerve. Bolnišnice imajo v letošnjih prvih petih mesecih 22 milijonov evrov izgube, pozvali so jih, da do konca poletja pripravijo sanacijske načrte.

Lani je država za pokrivanje izgub bolnišnic namenila skoraj 64 milijonov evrov. To pomeni, da številni pozitivni poslovni rezultati lanskega leta niso temeljili na realnih podatkih, ampak na dodatnih državnih sredstvih, je povedal minister Ostrc: »Zato bomo pregledali tudi merila in utemeljenost izplačil delovne uspešnosti oziroma nagrad vodstvom javnih zdravstvenih zavodov. Sedanji sistem vodenja in financiranja potrebuje korenite spremembe.« Infekcijski kliniki 35 milijonov evropskih sredstev od predvidenih 55. Več kot leto dni v zdravstvu ni bilo izrednih strokovnih nadzorov.