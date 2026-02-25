Naraščaj v ZOO: šimpanzji družini se je pridružil Togo

Živalski vrt Ljubljana se je januarja povečal za enega člana šimpanzje družine. Kot so sporočili iz ZOO Ljubljana, je 27-letna Neža 2. januarja letos dobila tretjega mladiča, samca Toga. Ta se tako pridružuje desetletni sestri Leoni in petletnemu bratu Taiu.

Ime so oskrbniki mladiču izbrali po zahodnoafriški državi Togo, kjer so zahodni šimpanzi v naravi lokalno izumrli. Nasploh se je populacija zahodnih šimpanzov v zadnjih 25 letih zmanjšala za približno 80 odstotkov. Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) ocenjuje, da jih danes v naravi zahodne Afrike živi le še od 18.000 do 55.000.

FOTO: ZOO Ljubljana

Zahodne šimpanze ogroža predvsem izguba življenjskega prostora, ki jo povzročajo razvoj gojenja oljnih palm, kavčukovca, evkaliptusa in sladkornega trsa. H krčenju habitata prispevajo tudi sečnja, rudarjenje in pridobivanje nafte, kar vodi tudi k razdrobljenosti njihovega okolja.

Mladič se privaja na novo okolje

Rojstvo šimpanza Toga je komentiral tudi vodja veterinarjev v ZOO Ljubljana dr. Pavel Kvapil: »Vsako novo rojstvo prinaša v živalski vrt veselje, za nas veterinarje pa tudi nove izzive. Neža nam mladiča pokaže, da ga lahko vizualno ocenimo – preverimo število prstov in morebitne prirojene posebnosti, ne dovoli pa fotografiranja. Z opazovanjem in sodelovanjem z oskrbniki spremljamo, ali mladič sesa, pridobiva na teži in se normalno razvija.«

FOTO: ZOO Ljubljana

Veterinar Peter Omejc je pri tem opozoril tudi na pomen varnosti: »Šimpanzi so zelo občutljivi na človeške bolezni. Kar je za nas blag prehlad, je zanje lahko tudi smrtno nevarno. Zato vsi, ki smo v bližnjem stiku z njimi, dosledno uporabljamo biovarnostne ukrepe. Obiskovalce prosimo, da so do šimpanzov spoštljivi – naj ne trkajo po steklu, naj se umaknejo, če so bolni, in tako pomagajo preprečevati širjenje bolezni.«

Da bi zagotovili kar se da primerne razmere za optimalen razvoj mladiča, ta v začetnih mesecih še ni predstavljen javnosti. Veterinarji in oskrbniki počakajo, da se najprej ustrezno navadi na novo okolje in vzpostavi vez z materjo.

FOTO: ZOO Ljubljana

»Mladiča ne pokažemo takoj javnosti, saj želimo, da se poporodno obdobje mirno in varno zaključi, da se vez med mamo in mladičem dobro vzpostavi in da ga sprejme celotna družina šimpanzov. Ko vidimo, da je vse v najlepšem redu, mladiča postopoma predstavimo tudi obiskovalcem,« pojasnjuje veterinar ZOO Ljubljana dr. Marjan Kastelic.