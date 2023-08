V znamenju odprtja mostov

Brnenje težke mehanizacije in tovornjakov, pa tudi helikopterjev, ki kljub prevoznosti cest še vedno dostavljajo hrano in drugo pomoč, saj je zračni most še vedno potreben, je zaznamoval tudi današnji dan na Koroškem. Ob tem pa je dan minil tudi v znamenju odprtja dveh mostov čez reko Mežo, in sicer v Mežici in na Prevaljah.

Ne sicer povsem v skladu s časovnico, zgodaj popoldne so most na Prevaljah pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč (THW) dela še zaključevali, saj so naleteli na nekatere tehnične težave, zato so morali konstrukcijo nekoliko podaljšati, nato pa je promet le stekel. Slovenska vojska je skupaj z makedonsko zaključila gradnjo montažnega mostu v Mežici, do konca tedna naj bi postavili še dodaten montažni most na Prevaljah ter na Otiškem vrhu.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Prebili so se do vseh odročnih kmetij

Prostovoljcev je veliko, včeraj so jih v Črni našteli nekaj manj kot štiristo, danes še precej več, v primerjavi s prejšnjim tednom je podoba kraja tudi po njihovi zaslugi precej drugačna. Po besedah Roka Pandela, načelnika Zveze tabornikov Slovenije (ZTS) – taborniki so v sodelovanju s skavti prevzeli koordinacijo za napotovanje prostovoljcev –, prijavljenih sicer ne zavračajo, po njegovih ocenah pa bi jih potrebovali le še jutri, kakšnih petdeset pa bo glede na doslej opravljeno delo povsem zadoščalo. Do zdaj se jim je uspelo prebiti do vseh odročnih kmetij, res pa so poti ponekod prevozne le s terenskimi vozili, s katerimi dovažajo tudi hrano in vodo.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Vodovod še pred zimo

Voda še vedno ni pitna, sredi Mežice naletimo na pripadnico Slovenske vojske in vojaka Srbske vojske, ki vsak dan s cisterno s pitno vodo oskrbujeta krajane, saj praviloma tudi prekuhana voda ni priporočljiva za uporabo. Vzpostavitev vodovoda je zato prednostna naloga, vendar bo to nekoliko bolj dolgoročen projekt. Kot je včeraj dejal župan občine Prevalje Matic Tasič, se bo v prihodnjih dneh s pomočjo vojakov Slovenske vojske in nekaterih tujih začela gradnja šestkilometrskega dolinskega magistralnega vodovoda med Prevaljami in Mežico, ki bi lahko bila po sicer zelo optimističnih napovedih končana v treh mesecih, torej še pred zimo.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Kljub dela prostemu dnevu so bili zelo delavni v različnih podjetjih in tovarnah v Črni, Mežici in na Prevaljah, saj poskušajo po svojih močeh čim prej sanirati škodo in očistiti proizvodne hale. V mežiškem podjetju Kablex-M so do nadaljnjega preklicali kolektivni dopust, podobno je tudi v drugih podjetjih, dokončna ocena škode še ni določena, prav tako je zdaj nemogoče napovedati, kdaj, če sploh, bi lahko spet zagnali proizvodnjo. Sicer pa se krajani z veliko vnemo in neredko tudi z veliko humorja soočajo s to, doslej največjo naravno katastrofo, ki jih je prizadela. Kot so dejali prostovoljci, pa so domačini tako gostoljubni, da obroki, ki jih zanje pripravljajo v gasilskem domu v Črni, sploh niso potrebni.