FOTO:V zrak je ušlo veliko dima, šole zaprte

Prve raziskave kažejo, da ni nevarnosti, a v zraku je še vedno povišana koncentracija prašnih delcev

Pouka in organiziranega varstva danes ni v naslednjih ustanovah:



• OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA

• VRTEC MARTINA KRPANA – ENOTA CERKNICA

• OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK

• VRTEC MARTINA KRPANA – ENOTA RAKEK

• PŠ MAKSIMA GASPARIJA BEGUNJE



Če resnično ne morete zagotoviti varstva za svoje otroke, bo v naštetih ustanovah organizirano varstvo brez zunanjih aktivnosti. Za prehrano bo poskrbljeno, pravijo na CZ Cerknica.



Za PŠ Grahovo, vrtec Grahovo in PŠ Unec obvestilo ne velja.

Požar, ki je včeraj zvečer izbruhnil v obratu Fragmata v Podskrajniku , so gasilci po nekaj urah omejili, kljub temu pa je v zrak ušlo veliko dima. Zato so se pristojni odločili, da bodo šolarji doma, zaprt pa bo tudi vrtec v Cerknici.Kot opozarjajo v Civilni zaščiti Cerknica, bo dim v zraku tudi danes. Okoliške prebivalce zato prosijo, da imajo zaprta okna in ne uživajo zelenjave z vrtov oz. to pred zaužitjem temeljito operejo.V Fragmatu je zagorelo v četrtek okoli 20. ure. Sprva je ogenj zajel glavni stroj, nato pa se je še požar razširil na skladišče. Na terenu je bilo več kot 200 gasilcev, ki so požar uspešno omejili in ga spravili pod nadzor ter postavili požarno stražo. Pristojni so prebivalce opozarjali, naj se zadržujejo v hišah in stanovanjih. Po podatkih PGD Cerknica prve raziskave niso pokazale večjih nevarnosti ob požaru tovarne. »Še vedno pa je v zraku prisotna povečana koncentracija prašnih delcev,« sporočajo gasilci in svetujejo, da se okoliški prebivalci do takrat, ko bodo znane podrobnejše analize zraka in vode, obnašajo, kot da gre za zdravju škodljive snovi.Prizorišče požara so si že ogledali predstavniki Agencije RS za okolje (Arso), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) in ekološkega laboratorija civilne zaščite.