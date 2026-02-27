V zraku večje količine cvetnega prahu leske in jelše

Za alergike se začenja neprijetno obdobje. V nižinah je zaradi sezone cvetenja leske in jelše zrak namreč obremenjen z večjimi količinami cvetnega prahu, opozarja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

S približevanjem pomladi se pestrost vrst cvetnega prahu povečuje, pri NLZOH v vzorcih že opažajo tudi prva zrna cvetnega prahu topola in javorja pa tudi jesena in sicer nizkoalergenega bresta. Na primorskem je v zraku že tudi cvetni prah cipres, ki ga bo ponekod zelo veliko.

V prihodnjih toplih dneh se bo obremenitev postopoma povečevala, količina cvetnega prahu jelš pa je v zadnjih dneh že prehitela količino prahu lesk, ki so ponekod zacvetele že v decembru. Alergiki, preobčutljivi na cvetni prah breze, lahko, zaradi navzkrižnih reakcij z lesko in jelšo, razvijejo simptome alergijske bolezni že v tem tednu. Obremenitev lahko doseže srednje visoke vrednosti, so ocenili na NLZOH. V teh dneh pričakujejo tudi prvi cvetni prah vrb.

Spomladanski šopki z vejicami leske in vrbe sproščajo večje količine cvetnega prahu. FOTO: Igor Modic

Opozarjajo, da spomladanski šopki z vejicami leske in vrbe sproščajo večje količine cvetnega prahu v notranjih prostorih, kar lahko pri preobčutljivih posameznikih sproži alergijsko reakcijo. V mestnih parkih zrna cvetnega prahu sproščajo tudi priljubljena drevesa srebrnega javorja, vendar pa je njihova alergenost nizka.

Ne onesnaženje, temveč pomemben del narave

Cvetni prah je sicer del razmnoževalnega cikla vetrocvetk in kot tak pomemben del narave, nikakor ga ni mogoče imeti za onesnaženje zraka.

invazivna ambrozija težave provzroča zlasti v avgustu in septembru. FOTO: Elizaveta Galitckaia/Shutterstock

V Sloveniji cvetni prah v zraku širijo različni tipi toploljubnih gozdov listopadnih listavcev, zlasti drevesne vrste, kot so hrast, gaber, mali jesen in pravi kostanj, v bukovih gozdovih na hladnejših rastiščih pa bukev in javor. V gozdovih ga širita tudi breza in brig, viri cvetnega prahu so različne vrste travnikov, pa tudi zelnate rastline, kot so pelin, krišina, trpotec in metlika. Na kmetijskih površinah so viri zlasti oljka, rž in oljna repica. Tujerodne rastline, ki alerigikom povzročajo težave, sta predvsem ambrozija in ameriški javor, po parkih in vrtovih pa tudi okrasne rastline, kot so platane, različne vrste cipres, kleki in liguster, navajajo pri NLZOH.

Seneni nahod in alergijske astme

Glavnina cvetnega prahu se posede nedaleč od drevesa, v krogu s polmerom nekaj deset metrov, lahko pa ga veter raznaša tudi po obširnih območjih. Iz zraka ga izmije dež, zato je za alergike sončno in stabilno vreme najbolj neugodno. Pa vendar po drugi strani stik z vodo iz cvetnega prahu sprošča alergene delce manjše velikosti, ki lahko vstopijo globlje v dihalne poti, v času cvetenja trav pa se ob močnih nevihtah pojavljajo izbruhi alergijske astme, so opozorili pri NIJZ.

Alergija je pretiran odziv imunskega sistema na sicer neškodljive snovi iz okolja. Da se pri preobčutljivem posamezniku razvije alergija na cvetni prah, mora biti zrak obremenjen z večjo količino cvetnega prahu, obremenitve pa se morajo večkrat ponoviti. Vlogo igra tudi genetski faktor. Simptomi senenega nahoda se pri alergikih pojavljajo občasno, takrat ko je v zraku cvetni prah. Poleg izcedka iz nosu so značilni tudi napadi močnega kihanja, zamašen nos ter oteženo dihanje in srbenje nosu. Srbenje se lahko pojavi tudi v ušesih, žrelu in očeh. Onesnaženje zraka poslabša stanje dihalnih poti in obenem lahko tudi poveča alergenost cvetnega prahu, so opozorili pri NIJZ.

Na pojavnost cvetnega prahu vpliva tudi globalno segrevanje, saj številne vrste s cvetenjem pričenjajo vse bolj zgodaj, druge pa cvetijo vse pozneje. Poleg tega se nekatere alergene vrste širijo z juga proti severu, pri tem pa izpodrivajo bolj hladnoljubne rastlinske vrste. Povečana količina ogljikovega dioksida v okolju lahko povzroča večjo rast in obilnejše cvetenje rastlin, s tem pa tudi več cvetnega prahu.