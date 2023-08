V Zrečah so se ceste zopet spremenile v reke

V popoldanskih urah so se pri nas ponekod razvile posamezne plohe in nevihte. Kot na facebook strani poroča Neurje.si, je občino Zreče (Loška Gora) prizadelo neurje s silovitim nalivom. Ceste so se znova spremenile v reke, voda je dosegla tudi stanovanjske objekte.

Zaradi močnih nalivov je na severu in severozahodu znova nevarnost zemeljskih plazov. Tudi cesta na Roglo je nedostopna, saj jo je utrgal plaz (in sicer je zaprta med Boharino in Padeškim Vrhom). Nevihte so precej stacionarnega značaja, zato na manjšem območju lahko pade večja količina padavin, posledično pa lahko privede do porasta hudournikov.

Arso sicer za danes posebnih opozoril ni izdal.