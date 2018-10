V županski tekmi tudi Iskra in Arsenovič

MARIBOR - Alenka Iskra je kandidatka za mariborsko županjo na listi Socialnih demokratov, očitno pa tudi ni več dvoma, da se bo za to funkcijo potegoval tudi podjetnik Saša Arsenovič. Kot je dejal včeraj svoje kandidature sicer še ni dokončno potrdil, bo pa svojo odločitev predstavil jutri popoldan.



Alenka Iskra je bila petindvajset let zaposlena v Termah Maribor, od tega dvanajst let kot predsednica uprave. Po prevzemu ruskega lastnika se je morala posloviti, dve leti je vodila Rimske terme, nato se je posvetila socialnemu podjetništvu. Podjetje Dame je po njenih besedah že vpeljano in samostojno, tako da se lahko posveti drugim, torej županskim izzivom. Po njenem mnenju je mesto slabo vodeno, napovedi megalomanskih projektov se niso uresničile, sama se bo zavzemale za racionalne in finančno izvedljive programe. Posebno pozornost bo namenila tudi upravljanju podjetij v občinski lasti, kjer je dosedaj prihajalo do stalnih menjav vodstvenih ekip.



Sašo Arsenoviča so menda dosedaj za župansko kandidaturo nagovarjali v številnih strankah, po neuradnih informacijah pa naj bi ga sedaj prepričali v SMC. Danes tega ni potrdil, dejal je le, da ga čakajo usklajevanja z »iniciativo znanih Mariborčanov«, kako se bo odločil, pa bo razkril jutri. Po njegovih besedah Maribor nima niti vizije niti ambicije, ima pa izjemen potencial, zato bi županska funkcija nedvomno zanj predstavljala velik izziv. Arsenovič je sicer včeraj predstavil svojo novo hotelsko enoto Garden Rooms na Vojašniškem trgu, ob tem pa je napovedal še obnovo bližnjega objekta Stari radio, ki ga je prav tako nedavno kupil. S tem bo očitno zaokrožil svojo hotelsko - gostinsko ponudbo na mariborskem Lentu, saj naj bi v Starem radiu uredil hotel, kompleks Žički dvor pa naj bi kot kulturno-kongresni center s podzemno garažozaživel leta 2020.



Množici kandidatov sta se pridružila tudi Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev ter aktivist Aleksander Kamenik, ki je sicer prostodušno sam priznal, da ne računa na izvolitev, temveč bo kampanjo izkoristitil za promocijo svoji projektov na področju varstva živali. Prav tako je kandidaturo najavil Andrej Šiško, ki je zaradi znanega incidenta s tako imenovano Štajersko vardo še vedno v priporu, število kandidatov in kandidatk pa se je tako trenutno zaustavilo pri številki štirinajst.