Kopanje v Žusterni ni več odsvetovano

Potem ko je bilo od prejšnjega petka odsvetovano kopanje v morju od Žusterne do mandrača Moleta, so na Agenciji za okolje to preklicali. »Na podlagi rezultatov analiz vzorcev vode na kopališču Žusterna, iztoku meteornega kanala in kopalnega območja med izlivom kanala in mandračem Moletom ni več razlogov za odsvetovanje kopanja v morski vodi na omenjenem območju,« so sporočili.Še naprej pa bodo nadzorovali vodo na področju Žusterne. V primeru povišanih vrednosti indikatorjev onesnaženja bodo ustrezno ukrepali, da se zaščiti zdravje kopalcev. Hkrati pa opozarjajo, da voda v samem iztoku meteornega kanala ni primerna za kopanje, kar bo ustrezno označeno.Vršilec dolžnosti direktorja koprskega zavoda za športje danes sicer za STA pojasnil, da rdeče zastave na kopališču Žusterna ne bodo odstranili pred petkom. V komunalnem podjetju Marjetica Koper pa so medtem končali s podrobnim pregledom kanalizacijskega sistema, ki pa ni pokazal nepravilnosti, še dodaja STA.