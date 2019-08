FOTO:V Žusterni zdaj varen tudi otroški bazen

Stalen nadzor in ovira iz vreč peska

Meritve v Žusterni fekalnega onesnaženja ne zaznavajo več.

Odprli so tudi otroški bazen.

Arso občino poziva k dolgoročni ureditvi meteornega izpusta ob kopališču.

Arso ne odsvetuje več kopanja v Žusterni, saj so rezultati analiz vzorcev kopalne vode neoporečni. FOTO Nataša Čepar

Ovira iz vreč peska onemogoča stik meteornih voda s kopališčem. FOTO Nataša Čepar

»Žusterna zdaj kot Bol na Braču«

Mali kopalci so včeraj že lahko čofotali tudi v otroškem bazenu v Žusterni. FOTO Nataša Čepar

Kopališče Žusterna, ki je bilo v preteklih tednih onesnaženo s fekalijami, je očiščeno kot še nikoli prej in varno za kopanje, v imenu upravljalca zagotavlja, sicer direktor koprskega zavoda za šport. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) ne odsvetuje več kopanja niti v tamkajšnjem otroškem bazenu.»Verjamem, da je voda čista. V Žusterno prihajam na dopust že več let z družino in nam lokacija ugaja,« praviiz Celja. Tudiz Savinjske doline je s soprogo tu že dolgo reden gost in ga pretekla onesnaženost s fekalijami ne skrbi. »Seveda smo že pred prihodom spremljali, kako je s tem. A glede na to, da opravljajo redne preglede - tudi danes zjutraj je bil tu inšpektor – se s tem ne obremenjujemo,« pove. Podobno meniiz Sevnice, ki v Žusterni dopustuje z družino in prijatelji. »Voda je super,« ocenjuje.Na koprski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Žusterni jemljejo vzorce kopalne vode vsak drugi dan, upravljalec kopališča pa trikrat dnevno preverja kakovost vode po vonju in izgledu. Laboratorijske analize zadnjih štirih vzorcev vode so pokazale, da ni več fekalnega onesnaženja niti v otroškem bazenu, ki se nahaja najbliže meteornemu izpustu v morje in v katem je Arso do včeraj še odsvetoval kopanje - četudi je bilo od sredine prejšnjega tedna na ostalem delu kopališča kopanje dovoljeno.»Delavci Marjetice so namestili bariero iz vreč peska, ki preprečuje izliv meteornih vod pri kopališču, vodo pa, ko njen nivo naraste, prečrpajo,« pojasni, vzdrževalec na kopališču. Odkar so 2. avgusta v Žusterni izobesili rdečo zastavo zaradi onesnaženosti morja s fekalijami, so kopalce opozarjali, da je kopanje odsvetovano. Sprva je onesnaženje sprožila zamašena kanalizacijska cev, v kateri se je znašel pulover, pozneje pa so ugotovili, da se z meteornim izpustom v bližini kopališča izteka tudi onesnažena voda, kajti na tistem mestu predhodno niso redno vzorčili vode.»Po zamašitvi so očistili celotno kanalizacijsko cev, odstranili so tudi usedline ob meteornem izpustu, v katerega je morda na črno speljan tudi kakšen kanalizacijski priključek, z bariero iz vreč s peska pa je preprečen stik izpusta s kopalnimi vodami, saj vodo Marjetica sproti prečrpava,« razlaga Duško Madžarović. Na Marjetici zdaj pregledujejo celoten meteorni sistem nad Žusterno, Arso pa koprsko občino poziva naj poskrbi tudi za dolgoročnejšo rešitev z meteornim izpustom v morje.Po Madžarovićevih besedah so utrpeli precej škode. V času, ko je bila na kopališču izobešena rdeča zastava, niso pobirali vstopnine za bazen, upad prometa pa se je poznal tudi najemniku plažnega lokala. Ali meni, da se je Žusterna zaradi pripetljaja s fekalnim onesnaženjem zamerila kopalcem in se bo to poznalo pri obisku do konca sezone? »Glede na to, da gre za stare težave, ki jih domačini dobro poznamo, mislim, da upada obiska ne bo. Turisti pa se menjajo in marsikdo danes sploh ne ve, kaj se je dogajalo prejšnji teden,« pripomni.Ob tem pa pudari, da podpira prizadevanja, da se razmere v Žusterni tudi dolgoročno uredijo. Arso namreč še vedno odsvetuje kopanje v primeru večjega naliva, ki bi lahko podrl bariero na meteornem izpustu, pri čemer je kopanje v samem odtočnem kanalu tako ali tako ves čas odsvetovano.»Sredi najbolj donosnega meseca smo imeli največji upad prometa. Kljub temu, da je v Žusterni zdaj voda res čista – kot na Bolu na Braču, saj jo ves čas pregledujejo - mislim, da ljudem še nekaj časa ne bo šlo z glave, da je bila onesnažena s fekalijami,« pa meni gostinec. »Potrudili so se tako občina, kot komunala in upravljalec kopališča, ki je omogočil kopanje v bazenu, a poslovni škodi se ne bo mogoče izogniti in pričakujem, da mi bodo z občine prišli nasproti,« doda.