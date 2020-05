FOTO:V Žužemberku odprli nov živilsko-tehnični prodajni center

V KZ Trebnje računajo, da bo center pomemben za širšo območje Suhe krajine. FOTO: Lapego

Žužemberk – Z odprtjem nove živilske in tehnične trgovine ter bifeja s pokrito teraso je Kmetijska zadruga Trebnje na enem mestu združila in nadgradila ponudbo dveh trgovin, ki sta v Žužemberku doslej delovali na različnih lokacijah. Z nakupom zemljišča in postavitvijo nove stavbe – celotna naložba je vredna približno 2,8 milijona evrov – pa so rešili tudi problem parkirišč.»Načrtovali smo, da bo decembra 2019 odprtje, vendar smo takrat šele začeli gradnjo, ki smo jo morali pospešiti. Podjetju Alva Šentlovrenc je uspelo v štirih mesecih zgraditi, kar nekateri pravijo, nemogoče. Zdaj, ko je zaključeno, je to zame tako rekoč največji in najlepši objekt od tridesetih, pri katerih sem sodeloval in smo jih investirali,« je povedal, ki je KZ Trebnje vodil 24 let.Od 1. aprila KZ Trebnje vodi, ki je poudaril, da želijo z gradnjo trgovskih centrov in trgovin po manjših krajih, ki so za velike trgovce morda manj zanimivi, zagotoviti sinergijo z okoljem.Novi trgovski center v Žužemberku je največja enkratna investicija KZ Trebnje v njeni zgodovini, kjer nameravajo dokazati, je pomembna ne le za Žužemberk, ampak širše območje Suhe krajine, pravi Stanko Tomšič: »Kupci v vseh naših živilskih trgovinah lahko v prihodnje postopoma pričakujejo več domače, lokalno pridelane hrane, kar mislim, da je zelo pomembno tako za lokalno okolje in za pridelovalce hrane kot tudi za kupce.«KZ Trebnje je ena največjih kmetijskih zadrug v Sloveniji. Po prometu je druga največja zadruga v Sloveniji, po obsegu poslovanja s kmeti pa največja. Lani je imela nekaj manj kot 47 milijonov evrov prihodkov. Večina prihodkov je iz trgovske dejavnosti prodaje živil in tehničnega blaga ter gostinskih storitev, velik delež predstavlja odkup in prodaja mesa, mleka in drugih kmetijskih proizvodov, nekaj odstotkov pa odkup lesa z razrezom in drugi prihodki.KZ Trebnje ima približno 730 članov oziroma lastnikov ter zaposluje 180 delavcev.