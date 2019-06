Vabil na Kope in pristal v Ameriki

Klic iz Amerike ni bil potegavščina

Discovery vrti posnetek v kar dveh svojih oddajah. FOTO: Discovery Science

Enainštiridesetletni Mežičan Tomislav Vrlič je avtor 58-sekundnega spota Gremo na Kope, ki ima na facebooku že več kot 50 milijonov ogledov. Posnel ga je za svojega delodajalca, ne da bi slutil, kakšen uspeh mu bo prinesel. Zaradi posnetka na povabilo Discoveryja prihodnji mesec odhaja čez lužo., zaposlen kot idejni vodja v turističnem in gostinskem podjetju Vabo, ki ima v zahodnem delu Pohorja v lasti večino nastanitvenih zmogljivosti, po stečaju podjetja GTC Kope pa v tem delu Pohorja upravlja tudi smučarske naprave, je jeseni 2017 razmišljal, s kakšnim spotom bi ljudi prepričal, da kupijo sezonsko smučarsko vozovnico.»Idejo za promocijski spot sem tako kot vedno dobil med sprehodom v naravi,« pove Vrlič. Zamislil si je motor za rezanje drv. Pri izvedbi mu je pomagal, ki je motor skonstruiral po Vrličevi zamisli: odstranil je zadnje kolo in na njegovo mesto namestil krožno žago. Ob Vrliču in Špeglju je v spotu nastopil, ki odet v živalski kožuh pod eno od pohorskih žičnic sedi na motorju, ki so ga namestili na lesen podest, in z obračanjem ročke za plin vrti žago, Vrlič mu pod ostro nabrušeno kolo podaja drva, Špegelj pa poskrbi, da jih motor razreže. Spot je posnel Rok Klančnik, po poklicu zdravstveni tehnik, s kamero za 150 evrov. »Ideja za spot je preprosta in neumna. A očitno je ljudem všeč,« pravi Vrlič.Objavili so ga na delodajalčevem facebooku in v zgolj nekaj dneh je dosegel tri milijone ogledov. »Potem se je začel pojavljati v tujini, na kar so me opozorili prijatelji. Na ameriški strani Damn Videos ima že deset milijonov ogledov, na Crazy Trucker pa milijon manj,« pove sogovornik. Kmalu zatem je pri njem nekega večera pozvonil telefon. Glas na drugi strani je trdil, da kliče iz Los Angelesa iz medijske korporacije. »Prepričan sem bil, da si me je nekdo privoščil in da gre za potegavščino. Tako sem najprej tudi odreagiral. A sogovornik je bil vztrajen. Opozoril me je, da so mi poslali že dve elektronski pošti in da se na nobeno nisem odzval. Kaj odzval? Sploh je nisem odpiral! Naravnost v koš sem jo poslal, misleč, da gre za nezaželeno pošto.«Tomislav Vrlič je z Jukin Medio letos podpisal pogodbo o prodaji posnetka. O vrednosti posla ne želi govoriti, a je izjemno zadovoljen, saj Jukin Media po prodaji posnetek uspešno trži, zato Vrlič vsak mesec iz ZDA na svoj račun prejme še eno plačo. »posnetek vrti v kar dveh svojih oddajah; in sicer You have been warmed in Break Room. Prvo predvajajo na Discovery Science, drugo pa na Discovery Channel,« razloži Tomislav Vrlič.Ker ga želijo osebno spoznati, na povabilo Discoveryja odhaja konec julija v Združene države Amerike. S seboj bo odnesel več zanimivih idej za posnetke, za katere si želi, da bi tako navdušili gostitelje, da bi jih bili pripravljeni posneti s profesionalno ekipo. Videospot, ki je Vrliču odprl vrata v svetovni medijski svet, je na ogled na spletni strani holcerija.si, kjer je še deset drugih njegovih posnetkov.Vrlič je za najbolj gledani spot lani prejel zlato priznanje območne gospodarske zbornice Koroška za inovativen turistični proizvod, leto prej pa srebrno priznanje za Holcerijo na Kopah. Gre za dveurni humoristični šov o gozdarskih opravilih s starimi orodji, v katerem Vrlič nastopa v vlogi pohorskega holcerja. Tomislav Vrlič je tudi zares želel postati gozdar, a je študij opustil tik pred diplomo.