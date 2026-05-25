Vabilo na Doro po novem že pri 45 in še pri 74 letih

Presejalni program Dora za raka dojk nameravajo razširiti na mlajše in starejše ženske. Kakšen je razlog?

Marsikatero žensko, mlajšo od 50 ali starejšo od 69 let, je presenetilo vabilo na mamografijo v okviru programa Dora, ki trenutno teh starostnih skupin ne zajema. Zakaj so vabljene? Kot odgovarjajo pri državnem presejalnem programu za raka dojk, se skladno s priporočili sveta Evropske unije intenzivno pripravljajo na širitev programa na starostno skupino med 45. in 74. letom. Trenutno izvajajo raziskavo, v katero so zajete vabljene ženske, z njo pa bodo pridobili pomembne podatke za načrtovanje širitve v prihodnjih letih, napoveduje dr. Katja Kovše, specialistka radiologije, od lani vodja programa državnega presejalnega programa za raka dojk Dora, ki ga upravlja Onkološki inštitut Ljubljana. Dolgoročni cilj programa je zmanjšanje umrljivosti zaradi raka dojk v ciljni populaciji za 25 do ...