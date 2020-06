Vaja, ki naj bi vojsko približala ljudem

Babno Polje – Slovenska vojska je danes javnosti predstavila vojaško vajo Preskok 2020, ki od konca aprila do 19. junija poteka na širšem območju Slovenije v sodelovanju in ob podpori lokalnih skupnosti.



Predstavitve vaje so se udeležili predsednik republike Borut Pahor, minister za obrambo Matej Tonin, veleposlanica ZDA Lynda C. Blanchard, državna sekretarja na Ministrstvu za obrambo Uroš Lampret in Damijan Jaklin, načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš, člani Odbora za obrambo Državnega zbora, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler, predstavniki lokalnih skupnosti in drugi gostje.



Vojaška vaja Preskok 2020, ki se je udeležuje 2000 vojakov, je posebna po tem, da ne poteka na enem od vadišč, temveč na širokem območju in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. »Tako želimo Slovensko vojsko še bolj približati ljudem,« je povedal obrambni minister Matej Tonin.



Ponovil je, da si bo prizadeval urediti status vojaka po 45. letu. Ministrstvi za obrambo in za finance sta v torek uskladili končno različico besedila zakona, ki po Toninovih besedah predvideva 780 milijonov evrov v prihodnjih šestih letih za investicije v vojsko.



Predsednik Pahor je spomnil, da je osnovna naloga pripadnikov SV krepitev bojnega karakterja vojske, ki se gradi predvsem z realnima usposabljanjem in preverjanjem usposobljenosti.



»Usposobljenost je glavno merilo pripravljenosti kot ključnega elementa sposobnosti odzivanja na nevarnosti in tveganja v našem globalnem okolju,« je dejal vrhovni poveljnik in izrazil prepričanje, da bi SV, če bi bilo danes to potrebno, demonstrirala bojni karakter.



V vaji Preskok je videl sporočilno vrednost, da smo z ramo ob rami pripravljeni varovati naše demokratične vrednote in svobodo ter, da je vojska pripravljena priskočiti na pomoč, ko je to potrebno.



»Ob osebni zavzetosti ministra za obrambo in Vlade bomo v naslednjih letih z načrtom ministra in Vlade in upam ob podpori DZ zagotovili finančna sredstva, da bo vojska lahko pripravljena kot mora biti. In da bodo tudi ocene izkazale to, kar absolutno vemo – da se lahko na vas povsem zanesemo,« je še dejal predsednik Borut Pahor.