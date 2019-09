Valant na sodišču ni priznal očitane zlorabe položaja

Valant naj bi zlorabil svoj položaj ter vplival na pridobitev dveh posojil v višini 2,4 in 1,9 milijona evrov NFD Holdingu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Nekdanji prvi mož NFD Holdingana ljubljanskem okrožnem sodišču na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal očitanega kaznivega dejanja zlorabe položaja. Tožilstvo bo podrobnosti obtožnice javno predstavilo na prihodnjem naroku. Neuradno gre za posel s posojilom Hotelov Bernardin, v postopku sodeluje tudi zastopnik te družbe.Pooblaščenec Hotelov Bernardin je na naroku vložil tudi premoženjskopravni zahtevek, saj družba od Valanta kot oškodovana stranka zahteva nekaj več kot štiri milijone evrov. S posojilom naj bi NFD Holding poplačal dolgove Abanki, vendar bo Valantov odvetnikna sodišču to izpodbijal z dokazi.Valant po današnji obravnavi zadeve ni hotel komentirati, tožilkapa je dejala le, da obtoženemu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja iz leta 2010, za katero je zagrožena zaporna kazen do osmih let zapora. Valant naj bi zlorabil svoj položaj ter vplival na pridobitev dveh posojil v višini 2,4 in 1,9 milijona evrov NFD Holdingu.To sicer ni prvo sojenje Valantu. Lani julija je namreč ljubljansko okrožno sodišče Valanta,inoprostilo očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju pri preprodaji delnic Mladinske knjige leta 2004. Sodni senat je svojo odločitev utemeljil z neobstojem znakov kaznivega dejanja oziroma s pomanjkanjem nedvoumnih dokazov.