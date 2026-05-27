Markeš: Papeževa enciklika spominja na Luko Mesca

Državni zbor je z 48 glasovi poslancev odločil, da je referendum o omnibusu zakonov, ki so ga sprejeli, nedopusten, saj vsebuje nekaj proračunskih oziroma davčnih členov, je dogajanje povzel Ali Žerdin.

Janez Markeš meni, da parlamentarna večina argumentov tokrat ni imela na svoji strani. Parlamentarno demokracijo je z metodo podtikanja davčnih členov v zakone z namenom preprečitve možnosti referenduma zamenjal valjar, je ocenil.

»Pri pripravi zakona niso upoštevali socialnega dialoga, ekspertnih mnenj, niso poslušali ljudstva in sedaj, ko hoče imeti besedo ljudstvo, želijo to preprečiti,« je sprejemanje interventnega zakona opisal Markeš. Žerdin predvideva, da bo o dopustnosti referenduma verjetno kmalu odločalo ustavno sodišče.

Markeš je prepričan, da je interventni zakon trojanski konj, ki namerava vpeljati neoliberalizem in uničiti javni prostor. »O korupciji zdaj govorijo, ker je to taktika Black cubea. Nekdo, ki je koruptiven, govori o korupciji in s tem zasede prostor, da o korupciji ne morejo govoriti drugi,« je opozoril Markeš. Vendar meni, da se nastajajoči koaliciji račun ne bo izšel. »Kolikor jaz poznam slovenski narod, lahko rečem dvoje: ko jim gre dobro, so konformni, ampak, ko jim kdo na žulj stopi, takrat se pa znajo postaviti. In jaz mislim, da se bodo Slovenci zdaj postavili,« je ocenil Markeš.

Komentatorja sta se dotaknila tudi prve enciklike papeža Leona XIV. Njena vsebina je Markeša zelo fascinirala. »Karkoli danes rečeš, te greznica z desnice napade: komunist, komunajzer, ne vem, kaj sem jaz že vse poslušal. Zdaj bom v roke lahko vzel encikliko in rekel: »Glejte, tole je papež rekel. Kaj boste rekli? A boste rekli, da je papež komunajzer?,« je svojo strategijo napovedal Markeš, ki ga vsebina enciklike še najbolj spominja na govore poslancev Levice Luke Meseca ali Nataše Sukič.

Papeževa »mirotvorna govorica« in pozivi iz enciklike bi v slovenski politiki lahko sprožili »zelo zanimivo in produktivno debato, ki bo naenkrat slovensko desnico spravila v veliko zadrego: ali boste delali za mir, ali boste nehali vreščati, ali boste delali za ljudi?« politike skupaj s papežem sprašuje Markeš.

»Slovensko desnico bo treba vprašati, ali boste vi zdaj zvesti tradiciji, na katero se sklicujete in poslušali vrhovnega poglavarja, ali pa boste šli v fašizem?,« je dejal Markeš, ki sicer meni, da je to retorično vprašanje, saj je odgovor jasen in »gre v fašizem«.