Vam zapleteni postopki poslovanja z državo grenijo življenje?

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste morali pri oddajanju vlog priložiti še dodatna dokazila, za katera ste porabili veliko časa? Ste ob tem pomislili na vse uradne evidence, ki obstajajo, in se zraven spraševali, zakaj med njimi ni povezave? Ali pa ste mogoče eden tistih, ki bi preprosto želeli oddati vlogo iz domačega naslonjača in se vam zdi vsaka dodatna pot nepotrebna ter odveč?Ste se ob tem vprašali, zakaj so nekateri postopki tako zapleteni? Kadar je zakonodaja, ki v osnovi narekuje pravila poslovanja z državo, napisana neustrezno, nejasno in obremenjujoče, povzroča nezadovoljstvo, negotovost, jezo, nepreglednost in med drugim tudi zavira podjetniške potenciale. Posledice so nezaupanje v zakonodajo, visoki stroški, nekonkurenčno gospodarstvo ipd.za vse, ki ste že naleteli na zapletene postopke in se vam je ob tem utrnila ideja, kako do boljše rešitve ter poenostavitve, je spletna stran. Na njej lahko vsak odda pobudo za spremembe tako v poslovnem procesu kot v vsakdanjem življenju. Kjer koli prihajate v stik z zapletenimi upravnimi postopki in se srečujete z obveznostmi, ki jih morate izpolnjevati, da zadostite zahtevam zakonodaje.Vse več pobud je vezanih na razvoj elektronskega poslovanja, povezovanja uradnih evidenc državnih organov in poenostavljenih postopkov pri oddaji vlog. Najpomembnejša je usmerjenost k uporabniku, saj je dobro sodelovanje ključ do boljših rešitev. Pozitivni učinki projekta, ki je podprt tudi z evropskimi sredstvi, se kažejo v izboljšanju konkurenčnosti podjetij, izboljšanju življenjskega standarda in manj zapletenih postopkih. Na Ministrstvu za javno upravo, kjer projekt vodijo, so izračunali, da jim je skupaj s pobudniki že uspelo prihraniti več kot 365 milijonov evrov za državljane in podjetja na leto.Če imate tudi vi idejo ali pobudo, jih lahko 13. in 15. maja obiščite v živo v Celju ali Mariboru, saj se bodo predstavili v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019. Z njo želijo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Med 11. in 18. majem se bo sicer v Sloveniji zvrstilo več kot 100 dogodkov, s katerimi bomo lahko spoznali, da je naš vsakdan boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev.