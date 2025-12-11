Vandal, ki je obglavil Tita, hoče opravičilo velenjskega župana, zastopa ga Matoz

Neomejen dostop | že od 14,99€
Kot je navedeno v (očitno nelektoriranem) dopisu Matoza županu, so ga zmotile besede, ki se, izvzete iz konteksta, glasijo: »očitno gre za neuravnovešeno osebo z neuravnovešenim ozadjem«.
Zahtevajo opravičilo in javni preklic, v primeru, da tega ne bo, grozijo s postopki pred sodiščem.
Mestna občina Velenje je sicer vandalsko dejanje ostro obsodila in proti storilcu, ki ga je policija izsledila še isti dan, vložila kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Ko bo ocenjena povzročena škoda, bodo na občini vložili tudi odškodninski zahtevek.
Komentarji