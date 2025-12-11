Vandal, ki je obglavil Tita, hoče opravičilo velenjskega župana, zastopa ga Matoz

Občina bo kip v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Celje obnovila do konca tedna. FOTO: Mov

, ki je prevzel odgovornost za nesmiselni vandalizem nad kipom Tita v Velenju , sicer delom znamenitega kiparja, zdaj preko odvetnikazahteva javno opravičilo in preklic izjave velenjskega župana

Kot je navedeno v (očitno nelektoriranem) dopisu Matoza županu, so ga zmotile besede, ki se, izvzete iz konteksta, glasijo: »očitno gre za neuravnovešeno osebo z neuravnovešenim ozadjem«.

Zahtevajo opravičilo in javni preklic, v primeru, da tega ne bo, grozijo s postopki pred sodiščem.

Mestna občina Velenje je sicer vandalsko dejanje ostro obsodila in proti storilcu, ki ga je policija izsledila še isti dan, vložila kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Ko bo ocenjena povzročena škoda, bodo na občini vložili tudi odškodninski zahtevek.