Vandali prebarvali slovenski napis na tabli v Železni Kapli

Z avtrijske Koroške poročajo o novem incidentu. Vandali so prebarvali slovenski napis na tabli ob vstopu v Železno Kaplo na avstrijskem Koroškem. Narodni svet koroških Slovencev je dejanje obsodil in opozoril na krajšanje pravic narodne skupnosti v Avstriji. Spomnili so, da so v Železni Kapli številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku.

Nekatere še vedno motijo zagotovljene pravice skupnosti

Kot je Narodni svet koroških Slovencev zapisal na svoji spletni strani,

Odzivi Slovencev

Na incident se je odzval minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednik vlade Matej Arčon. V sporočilu za javnost so zapisali, da nova »mazaška akcija« vzbuja »resne skrbi o tem, koliko nestrpnosti in sovražnosti še ostaja na Koroškem«.

Minister Arčon ob tem izraža upanje, da gre tudi tokrat za delo »ekstremnih posameznikov ali skupin«. Od »sosednje in prijateljske Avstrije« pričakuje, da bo »do slovenskega jezika in kulture žaljivi vandalizem ustrezno raziskala in ukrepala proti odgovornim«.

Ogorčenje so izrazili tudi v Narodnem svetu koroških Slovencev, kjer so dejanje prav tako ostro obsodili. V zapisu na svoji spletni strani so poudarili simboliko dejanja, ki se je zgodilo ravno na svetovno misijonsko nedeljo.

»[...] so ravno na dan svetovne misijonske nedelje nekateri včerajšnji menili, da morajo v 'mazaški akciji' odstraniti slovenske oznake za Železno Kaplo in Koprivno in izgleda, da tudi v Pliberku,« so zapisali pri NSKS. »Dovolj dolgo smo misijonirali, poučevali in opozarjali, da ima narodna skupnost že natanko 70 let, od državne pogodbe iz leta 1955, pravico do dvojezičnih sodišč, šol, uradnega jezika in krajevnih tablic. Zdi se pa, da nekatere še vedno motijo ustavno zagotovljene pravice narodne skupnosti, ki je že tako ali tako vse manjša.«

Narodni svet je ob tem avstrijskega notranjega ministra pozval, naj čim prej ustanovi novo preiskovalno komisijo za identifikacijo storilcev »mazaške akcije«. Ob tem so spomnili, da minister v teh dneh namerava objaviti rezultate preiskovalne komisije v primeru Peršman.

Predsednik NSKS Valentin Inzko je ob tem posvaril, da »je nujno treba preprečiti eskalacijo situacije.«

V Narodnem svetu so ob tej priložnosti opozorili tudi na širšo problematiko nespoštovanja dvojezičnosti, ki presega vprašanje krajevnih tabel. Poudarili so, da so v Železni Kapli, skoraj petnajst let po »bolečem kompromisu« za narodno skupnost, številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku, kar vidijo kot krajšanje pravic narodne skupnosti.

Z urada ministra Arčona so medtem še sporočili, da je večkulturnost največje bogastvo Koroške. »Dvojezične table ne ogrožajo nikogar - ravno nasprotno - zaradi njih je Koroška še bolj zanimiva, bolj evropska in bolj dragocena,« so zapisali in napovedali, da bo urad še naprej podpiral pobude za sožitje kot »edino orožje v boju proti pojavom, ki ne sodijo v sodobno, demokratično Evropo«.