    Slovenija

    Vandali prebarvali slovenski napis na tabli v Železni Kapli

    Narodni svet koroških Slovencev in predsednik Valentin Inzko sta dejanje obsodila in opozorila na krajšanje pravic narodne skupnosti v Avstriji.
    Narodni svet koroških Slovencev na čelu s predsednikom Valentinom Inzkom je obsodil vandalistično ravnanje na avstrijskem Koroškem.
    Narodni svet koroških Slovencev na čelu s predsednikom Valentinom Inzkom je obsodil vandalistično ravnanje na avstrijskem Koroškem.
    R. I.
    19. 10. 2025 | 14:03
    19. 10. 2025 | 16:08
    5:02
    Z avtrijske Koroške poročajo o novem incidentu. Vandali so prebarvali slovenski napis na tabli ob vstopu v Železno Kaplo na avstrijskem Koroškem. Narodni svet koroških Slovencev je dejanje obsodil in opozoril na krajšanje pravic narodne skupnosti v Avstriji. Spomnili so, da so v Železni Kapli številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku.

    Nekatere še vedno motijo zagotovljene pravice skupnosti

    Kot je Narodni svet koroških Slovencev zapisal na svoji spletni strani, 

    Zapisali, da »so ravno na dan svetovne misijonske nedelje nekateri včerajšnji menili, da morajo v mazaški akciji odstraniti slovenske oznake za Železno Kaplo in Koprivno in izgleda, da tudi v Pliberku. Dovolj dolgo smo misijonirali, poučevali in opozarjali, da ima narodna skupnost že natanko 70 let, od državne pogodbe iz leta 1955, pravico do dvojezičnih sodišč, šol, uradnega jezika in krajevnih tablic. Zdi se pa, da nekatere še vedno motijo ustavno zagotovljene pravice narodne skupnosti, ki je že tako ali tako vse manjša.«

    Notranji minister, ki namerava v teh dneh po treh mesecih objaviti rezultate komisije Peršman, bi moral čim prej ustanoviti novo preiskovalno komisijo, da bi čim prej identificirali storilce mazaške akcije, so zapisali.

    Kot se je odzval Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, »je nujno treba preprečiti eskalacijo situacije.«

    Ob tej priložnosti so spomnili, da so v Železni Kapli skoraj 15 let po bolečem kompromisu za narodno skupnost številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku.

     

    Odzivi Slovencev

    Na incident se je odzval minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednik vlade Matej Arčon. V sporočilu za javnost so zapisali, da nova »mazaška akcija« vzbuja »resne skrbi o tem, koliko nestrpnosti in sovražnosti še ostaja na Koroškem«.

    Minister Arčon ob tem izraža upanje, da gre tudi tokrat za delo »ekstremnih posameznikov ali skupin«. Od »sosednje in prijateljske Avstrije« pričakuje, da bo »do slovenskega jezika in kulture žaljivi vandalizem ustrezno raziskala in ukrepala proti odgovornim«.

    Ogorčenje so izrazili tudi v Narodnem svetu koroških Slovencev, kjer so dejanje prav tako ostro obsodili. V zapisu na svoji spletni strani so poudarili simboliko dejanja, ki se je zgodilo ravno na svetovno misijonsko nedeljo.

    »[...] so ravno na dan svetovne misijonske nedelje nekateri včerajšnji menili, da morajo v 'mazaški akciji' odstraniti slovenske oznake za Železno Kaplo in Koprivno in izgleda, da tudi v Pliberku,« so zapisali pri NSKS. »Dovolj dolgo smo misijonirali, poučevali in opozarjali, da ima narodna skupnost že natanko 70 let, od državne pogodbe iz leta 1955, pravico do dvojezičnih sodišč, šol, uradnega jezika in krajevnih tablic. Zdi se pa, da nekatere še vedno motijo ustavno zagotovljene pravice narodne skupnosti, ki je že tako ali tako vse manjša.«

    Narodni svet je ob tem avstrijskega notranjega ministra pozval, naj čim prej ustanovi novo preiskovalno komisijo za identifikacijo storilcev »mazaške akcije«. Ob tem so spomnili, da minister v teh dneh namerava objaviti rezultate preiskovalne komisije v primeru Peršman.

    Predsednik NSKS Valentin Inzko je ob tem posvaril, da »je nujno treba preprečiti eskalacijo situacije.«

    V Narodnem svetu so ob tej priložnosti opozorili tudi na širšo problematiko nespoštovanja dvojezičnosti, ki presega vprašanje krajevnih tabel. Poudarili so, da so v Železni Kapli, skoraj petnajst let po »bolečem kompromisu« za narodno skupnost, številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku, kar vidijo kot krajšanje pravic narodne skupnosti.

    Z urada ministra Arčona so medtem še sporočili, da je večkulturnost največje bogastvo Koroške. »Dvojezične table ne ogrožajo nikogar - ravno nasprotno - zaradi njih je Koroška še bolj zanimiva, bolj evropska in bolj dragocena,« so zapisali in napovedali, da bo urad še naprej podpiral pobude za sožitje kot »edino orožje v boju proti pojavom, ki ne sodijo v sodobno, demokratično Evropo«.

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Pisateljica Evelyn Steinthaler

    Obstaja čuden strah pred komunizmom, a Avstrija nikoli ni bila komunistična

    Obstaja določena skupina ljudi, ki bi naredila vse, da bi se odnosi poslabšali in da bi dosegla, da bi se Koroška vrnila na točko, na kateri je bila dolgo.
    Anja Intihar 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Avstrijska Koroška

    Po raciji pri Peršmanu: tožilstvo v Gradcu preiskuje sum zlorabe položaja

    Rudi Vouk, ki so ga med policijsko racijo poklicali organizatorji in udeleženci tabora, je opozoril, da je šlo za nesorazmerno ukrepanje.
    12. 8. 2025 | 12:18
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenski patriotizem mora vedno vsebovati krepko dozo antifašizma

    V koroškem spominu na partizanski odpor je še bolj kot v Sloveniji antifašistični boj neločljivo povezan niti ne z domoljubjem, temveč z rodoljubjem.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Peršmanov muzej

    Peršmanova domačija, gradnik ponosa na protifašistično preteklost

    Beseda Peršman nosi neizbrisen spominski pomen. Beseda Peršman je trajen navdih za svobodoljubno in miroljubno sožitje med ljudmi.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Slovenci so bili žrtve fašizma v najbolj kemično čisti in kruti obliki

    Ali Žerdin in Janez Markeš analizirata zavržna dejanja skrajnih nacionalističnih skupin na obmejnih območjih Slovenije in komentirata dogajanje v Gazi.
    6. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Celovec

    Škandal na tekmi: Tukaj se govori nemško, ne pa slovensko!

    Sodniški pomočnik je enega od trenerjev ekipe SAK prosil, naj govori nemško.
    3. 8. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oskrunjeni kraj spomina

    Avstrija, ki se je po vojni prikazovala kot »prva žrtev nacizma«, ni mogla pokazati dokazov o statusu žrtve, niti dokazov o prispevku k zmagi nad nacizmom.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 2. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    (Oddaja) Tarča za odstrel

    Politična kultura je postala bolj groba. Standardi tega, kar je javnost še pripravljena tolerirati, so se znižali.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Okupacija, odeta v jezik investitorjev

    Načrt Donalda Trumpa ni mirovni projekt. Gazo vidi kot ameriško-izraelsko-zalivski protektorat, »palestinsko vprašanje« ostaja nerešeno.
    Saša Vidmajer 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Umeščanje energetskih objektov

    Zapleteni postopki umeščanja v prostor

    Gradnja energetskih objektov se sooča s številnimi izzivi. Predlogi za nujno celovito sistemsko reformo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    koroški SlovenciAvstrijamanjšinedvojezičnost

