Varda dobila TV-šov, izgubila tretjino članov

Ljubljana – Medtem ko skušajo poslanci s spremembo zakonov o nadzoru državne meje ter javnega reda in miru omogočiti zakonit pregon samooklicane Štajerske varde, vaških straž in podobnih formacij, je varda na eni od štajerskih televizijskih postaj dobila dokumentarno serijo v elitnem nedeljskem večernem terminu.Gledalci mariborske Net TV so minulo nedeljo zvečer lahko videli že tretji del dokumentarne serije Varda brez cenzure. Pripadniki samooklicane Štajerske varde so že v napovedniku oddaje povedali, da je to oddaja brez scenarija in režije, ki jo pripadniki varde sami posnamejo, posnetke pa po profesionalni montaži objavi ...