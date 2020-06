Poslanci začenjajo junijsko sejo z vprašanji Janši in vladi

Janez Janša FOTO: Tomi Lombar/Delo

Bo 1. julija brezplačen prevoz dejansko zagotovljen?

V Državnem zboru se s poslanskimi vprašanji premieruin vladnim ministrom začenja junijska seja. Znanih je več vprašanj.(SD) bo premiera vprašal, kakšno stališče ima o tako imenovanih vardah,(SAB) pa, ali bo julija zagotovljen brezplačen potniški promet za upokojence.(SMC) bo postavila vprašanje v zvezi z ukrepi za pomoč turizmu.Baković bo v svojem poslanskem vprašanju spomnil, da so opozicijske SD, LMŠ in SAB v DZ vložile predloga novele zakona o nadzoru državne meje ter novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki bi prepovedala delovanje vard, premiera pa bo pri tem vprašal, ali ju podpira. Zanimalo ga bo tudi, katere ukrepe bo sprejela vlada za prepoved delovanja vard.Maša Kociper bo spomnila, da je bil pod prejšnjo vlado sprejet predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki od 1. julija predvideva brezplačen medkrajevni javni potniški promet za upokojence, vse osebe, starejše od 65 let, študente invalide in registrirane športnike študente in dijake. Zanimalo jo bo, ali bo 1. julija brezplačen prevoz tudi dejansko zagotovljen.Janja Sluga bo opozorila na pomen slovenskega turizma in ukrepe, ki jih je za pomoč tej panogi po epidemiji koronavirusa sprejela vlada. Ob tem jo bo zanimalo, katere ukrepe za pomoč turizmu in z njim povezanim panogam še načrtuje vlade.Vprašanje premieru bo postavila tudiiz Levice. Za zdaj je napovedala le, da bo vprašanje povezano z napadi na svobodo in neodvisnost medijev.Junijska seja DZ bo trajala do vključno četrtka. Ob koncu seje bo poslance nagovoril tudi predsednik republike, ki bo po pričakovanjih opozoril na nujnost uresničitve odločbe ustavnega sodišča o volilni zakonodaji.