Varda na obisku na Šubičevi

FOTO: Jože Suhadolnik

Ljubljana – Na obravnavo dveh zakonodajnih predlogov, ki naj bi dala zakonsko podlago za omejevanje delovanja vaških straž in tako imenovanih vard, sta kot v posmeh prizadevanjem poslancev za omejitev vard v državni svet danes prišla uniformirana vardista. Predlog skupine poslancev sicer ne uživa vladne podpore. O predlaganih novelah bodo poslanci prihodnjo sredo odločali na odboru za notranje zadeve.O zakonodajnih predlogih za dopolnitev zakona o javnem redu in miru in zakona o nadzoru državne meje so razpravljali v državnem svetu. Noveli, ki ju je predlagala skupina poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom iz opozicijske SD, naj bi preprečili delovanje vard in vaških straž na območju meje in omogočili sankcioniranje lažnega predstavljanja pripadnikov paravojaških skupin, ki se, oblečeni v uniforme in opremljeni z replikami orožja, v zadnjem obdobju vse pogosteje pojavljajo ob južni meji.»Pustimo ob strani ideološka razhajanja, glavni namen teh predlogov je uvesti red. Če danes dovolimo uniformirancem patruljirati ob meji, bodo jutri ti isti ljudje delali red po državi, urejali promet in podobno? Podporo predlogu, na katerega zakonodajna služba parlamenta ni imela pripomb, so nam obljubili številni poslanci, tudi iz koalicijskih strank. Zanimivo bo videti, kdo ne bo podprl tega predloga in kako bo to utemeljil,« nam je dejal vodja poslanske skupine SDHanov strankarski kolega, ki se je udeležil seje v državnem svetu, kljub odklonilnemu stališču predstavnikov vlade do predlaganih novel meni, da usoda predlogov še ni zapečatena. Kakšna bo, bo lažje oceniti po seji odbora za notranje zadeve prihodnjo sredo. Ob dejstvu, da drugega predloga za ureditev tega področja ni, pravi Han, se bo v primeru, da bo njihov predlog zavrnjen, treba vprašati, komu se ne mudi urediti področja vaških straž in kdo jih financira.Vlade predlagani noveli nista prepričali in ju zavrača. Predstavniki vlade so v svojem mnenju zapisali, da se sicer strinjajo, da so nekatere spremembe v tem delu pravnega reda nujne. Pogrešajo pa bolj premišljeno in jasno opredelitev zakonskih znakov prekrškov, ki v ureditev ne bodo vnašale morebitnih dvomov in zlorab. Zato bi veljalo podrobneje in celovito urediti vse pomanjkljivosti, da bi lahko z novelo zakona dejansko zajeli vse vidike problematike in ne le delno, kar bi vaškim stražam omogočilo nadaljnje delovanje, le na drugačne načine, menijo v vladi. S tem pa bi problem ostal. Nejasne zakonske rešitve bi še vedno hromile učinkovitost delovanja policije in drugih državnih organov, pri tem pa tudi med ljudmi povzročale še več nezadovoljstva.