Varneje skozi prometni Šmihel

Ureditev šmihelske obvoznice bo stala približno milijon evrov, pravi novomeški župan Gregor Macedoni.

– Mestna občina Novo mesto bo v ponedeljek začela prenavljati državno cesto skozi primestno naselje Šmihel, na odseku od križišča s Šukljetovo do odcepa za Regrške Košenice. To je druga faza obnove južne novomeške vpadnice, ki pelje iz smeri Bele krajine in ki je bila v preteklosti od vseh novomeških vpadnic najbolj zanemarjena.V ponedeljek bodo v Šmihelu, na okoli sedemstometrskem odseku, začeli investicijo, ki je vredna dobrih 856.000 evrov. Država zagotavlja dobrih 692.000 evrov, Mestna občina Novo mesto pa dobrih 163.000 evrov. S temi sredstvi bodo rekonstruirali cesto, zgradili pločnik za pešce in uredili javno razsvetljavo. »Skupna vrednost investicije, vključno z zemljišči in projektno dokumentacijo, znaša malo več kot milijon evrov, dela pa bodo predvidoma trajala sedem mesecev,« pravi novomeški županV Novem mestu nadaljujejo obnovo južne mestne vpadnice, ki je bila v preteklosti zaradi zahtevnosti tehničnih posegov in velikih prometnih obremenitev potisnjena na stran. Na območju Šmihela niso le stanovanjski bloki, ampak tudi šolski center, ki ga vsak dan obišče okoli 3000 dijakov.Promet na tem območju so začeli urejati z obnovo cestnih povezav na območju novomeškega zdravstvenega kompleksa, sledila je ureditev preozkega prometnega grla na mostu čez Težko vodo, izboljšali so pretočnosti pri železniškem prehodu na Westrovi ulici, zgradili železniško postajališče pri Šolskem centru Novo mesto, temu je sledila prva faza rekonstrukcije Šmihelske ceste.V Šmihelu je ta potekala na najbolj problematičnem odseku med tamkajšnjo cerkvijo in Šukljetovo ulico, kjer so rekonstruirali cesto, dogradili pločnik in cestno razsvetljavo, uredili odvodnjavanja padavinske vode ter obnovili vso drugo gospodarsko javno infrastrukturo na odseku. Dela, vredna 673.000 evrov, so končali novembra leta 2018. V tretji fazi pa načrtujejo gradnjo manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču.Pravo prometno razbremenitev bo prinesla šele načrtovana gradnja šmihelske obvoznice, ki so jo novomeški svetniki konec januarja opredelili v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.