Varnost na prvem mestu, šele nato želje voznikov

Na delu več različnih služb

Varen potek prometa

Intervencijske službe se trudijo, da posledice nesreče čimprej odpravijo, a vozišče mora biti prej povsem varno. FOTO: Dars

Zastoji na avtocestah so večkrat tudi posledica prometnih nesreč. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Upoštevanje pravil in strpnost sta ključna

Ljubljana – Kar nekaj slabe volje je bilo med vozniki te dni na primorski avtocesti, saj so zaradi prometnih nesreč nekateri obtičali v koloni. Čeprav se na prvi pogled zdi, da bi bile posledice nesreč lahko odstranjene prej in bi promet lahko hitreje stekel, je to bolj ali manj laična ocena. Na to, kako dolgotrajno je odstranjevanje posledic nesreč, in na dolžino kolon pločevine zaradi njih namreč vpliva vrsta dejavnikov. Vselej pa mora biti varnost na prvem mestu.Čeprav večji zastoji na avtocesti med vozniki povzročajo veliko razburjenja, se del ceste, na katerem se je zgodila nesreča, zaradi varnosti drugih udeležencev v prometu ne sme v celoti odpreti, dokler niso posledice nesreče povsem odstranjene. Hitrosti so na avtocesti velike, zato je treba najprej poskrbeti za varnost vseh, ki sodelujejo pri reševanju in odstranjevanju posledic, in šele potem za to, da promet spet čim prej steče.Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Unec se je te dni tovorno vozilo zaradi počene pnevmatike prevrnilo na bok na mimovozeče osebno vozilo, iz polpriklopnika pa je padel tovor. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine in pomagali cestnemu podjetju ter policiji. Ker je iz napol prevrnjenega tovornega vozila iztekalo pogonsko gorivo, so bili gasilci dlje časa na straži.»Posledic takšne nesreče ni mogoče na hitro odpraviti, čeprav ni bilo poškodovanih. Policijski ogled kraja intervencije ne podaljša, saj po navadi poteka sočasno z drugimi dejavnostmi. V opisanem primeru je bila poškodovana tudi avtocestna infrastruktura, varovalna ograja. In ta del avtoceste mora vzdrževalec ustrezno zavarovati in pozneje tudi popraviti, vse to pa zahteva svoj čas,« pojasnjujez ljubljanske policijske uprave.V Darsu so o tej nesreči pojasnili, da je bilo prednostno treba izpolniti tehnične pogoje za varen potek prometa. Tovorno vozilo je uničilo več kot sto metrov jeklene ograje, ki ločuje smerni vozišči, treba je bilo postaviti novo.»Takoj ko je bilo možno nadaljevanje del pri sanaciji vozišča (po pretovoru blaga), smo aktivirali pogodbenega izvajalca, da je z okrepljeno ekipo in specialnimi stroji za zabijanje jeklenih varnostnih ograj poškodovano in odstranjeno jekleno varnostno ograjo nadomestil z novo,« so dodali. To je treba zaradi varnosti storiti čim prej.Zaradi del na obeh smernih voziščih je bil promet oviran na obeh straneh avtoceste. »Zaradi gostega prometa na vrhuncu poletne sezone je nastal zastoj v smeri vožnje Ljubljana–Koper, kratkotrajno pa tudi v smeri Koper–Ljubljana,« so še dodali v Darsu, kjer se zavedajo, da mora biti varnost na prvem mestu, pravila pa jim narekujejo, da posledice nesreče kar najhitreje sanirajo.»Nikomur ni v interesu, da bi tako ogled kot odstranjevanje posledic trajala dolgo, saj to lahko prinese nova tveganja za nesrečo. Zgodi se, da ljudje zaradi kolone niso previdni, zgodi se nova nesreča, s tem pa se vse le še zaplete in podaljša. Včasih se zato, ker vozniki upočasnjujejo in si ogledujejo nesrečo na enem voznem pasu, ta zgodi še na drugem,« Tomaževic še pove o izkušnjah policistov v praksi.Kako dolgo traja odstranjevanje posledic prometnih nesreč, je sicer odvisno od obsega ogleda in drugih okoliščin. Zelo se podaljša, če je več poškodovanih ali če je te treba reševati s tehničnimi posegi. Ogledi se opravljajo nemudoma in čim hitreje, da ne nastajajo zastoji, ter, kot že rečeno, največkrat sočasno z odstranjevanjem posledic nesreč.Pred odprtjem ceste je treba poskrbeti, da se odstranijo poškodovana vozila, da je vozišče očiščeno, da so morebitni poškodovani objekti na cesti sanirani, tako da je promet varen. Problem avtocest je še, da na njih ni mogoče obračati in hitro urediti obvoza, zato so vozniki dobesedno ujeti v koloni.Tomaževic poudarja, da le strpna vožnja in prilagojena hitrost pripomoreta k temu, da je nesreč in z njimi zastojev čim manj.»Če pa se nesreča vseeno zgodi, svetujemo, naj ustvarijo reševalni pas in s tem omogočijo hitrejši dostop vsem interventnim službam. V nadaljevanju pa naj s strpnostjo in upoštevanjem navodil tako policije kot upravljavca ceste poskrbijo, da bo promet čim bolj tekoč, naj ne zapuščajo vozil in naj spremljajo prometne informacije,« je sklenil sogovornik.