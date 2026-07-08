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    Slovenija

    Prihaja prvi val: na počivališčih bodo voznikom delili vodo

    Akcija bo potekala na počivališčih: Ravbarkomanda (obe smeri), Lom (obe smeri), Lopata (obe smeri), Hrušica (smer Ljubljana), Šentilj (smer Ljubljana).
    Namen preventivne akcije je voznike spodbuditi k strpni, odgovorni in zbrani vožnji v času poletnih migracij. FOTO: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
    Galerija
    Namen preventivne akcije je voznike spodbuditi k strpni, odgovorni in zbrani vožnji v času poletnih migracij. FOTO: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
    R. I.
    8. 7. 2026 | 14:58
    8. 7. 2026 | 15:06
    4:50
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    Ob začetku poletne turistične sezone, ko slovenske avtoceste tradicionalno beležijo enega največjih prometnih valov v letu, bo Agencija za varnost prometa (AVP) v soboto, 11. julija, izvedla preventivno akcijo Varno v poletje. Med 9. in 17. uro bodo na večjih avtocestnih počivališčih voznikom delili brezplačno pitno vodo ter informativne letake z nasveti za varno vožnjo in pravilno ustvarjanje reševalnega pasu.

    Akcija poteka v času, ko se zaradi začetka počitnic v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske pričakuje močno povečan promet skozi Slovenijo. Visoke temperature, dolgotrajna vožnja, zastoji ter povečan promet dodatno obremenjujejo voznike in povečujejo tveganje za prometne nesreče.

    Namen preventivne akcije je voznike spodbuditi k strpni, odgovorni in zbrani vožnji v času poletnih migracij. Promotorji AVP bodo na počivališčih delili večjezične informativne letake, ki so zasnovani tudi kot priročna pahljača za vroče poletne dni. Letaki v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in madžarskem jeziku opozarjajo na pomen ustvarjanja reševalnega pasu, uporabe varnostnega pasu, vožnje brez alkohola in brez uporabe mobilnega telefona.

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    Vozniki bodo prejeli tudi 0,5-litrske plastenke vode z napisom »Ostani zbran, ko sedeš za volan«, s katerimi želi AVP opozoriti tudi na pomen zadostne hidracije med daljšimi potovanji.

    Akcija bo potekala na počivališčih: Ravbarkomanda (obe smeri), Lom (obe smeri), Lopata (obe smeri), Hrušica (smer Ljubljana), Šentilj (smer Ljubljana). Podobno preventivno akcijo bo AVP izvedla tudi v soboto, 8. avgusta.

    Prometnovarnostne razmere se letos slabšajo

    Letošnje statistike kažejo na poslabšanje prometne varnosti. V prvi polovici leta je na slovenskih cestah življenje izgubilo že 46 ljudi, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 34, predlani pa 27.

    Vozniki bodo prejeli tudi 0,5-litrske plastenke vode z napisom »Ostani zbran, ko sedeš za volan«, s katerimi želi AVP opozoriti tudi na pomen zadostne hidracije med daljšimi potovanji. FOTO: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
    Vozniki bodo prejeli tudi 0,5-litrske plastenke vode z napisom »Ostani zbran, ko sedeš za volan«, s katerimi želi AVP opozoriti tudi na pomen zadostne hidracije med daljšimi potovanji. FOTO: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

    Med smrtnimi žrtvami letos prevladujejo vozniki osebnih avtomobilov. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč s smrtnim izidom ostajata neprilagojena hitrost ter nepravilna stran oziroma smer vožnje, pomembna dejavnika tveganja pa sta tudi neosredotočenost in slabo psihofizično stanje voznikov. Posebej zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je bilo lani samo med junijem in avgustom na slovenskih cestah 50 smrtnih žrtev.

    Direktorica AVP mag. Saša Jevšnik Kafol ob tem poudarja: »Za volan sedite spočiti, trezni in zbrani. Vozite strpno, hitrost prilagodite razmeram, med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, vedno se pripnite in ob zastoju ustvarite reševalni pas. Naj bo letošnje poletje polno lepih doživetij in varnih prihodov na cilj, ne pa tragičnih zgodb s slovenskih cest.«

    Kampanjo podpirajo tudi vrhunski športniki

    Preventivno akcijo Varno v poletje letos podpirajo tudi vrhunski slovenski športniki, zaposleni na policiji: Domen Prevc, Nika Prevc, Nika Vodan, Ilka Štuhec, Klara Lukan in Jakob Klemenčič.

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    Vse večji avtomobili ogrožajo varnost vseh

    V kratkih video sporočilih opozarjajo, da je v športu iskanje meja del uspeha, v prometu pa je spoštovanje pravil pogoj za varnost vseh. Posebej izpostavljajo pomen prilagojene hitrosti, uporabe varnostnega pasu, vožnje brez alkohola in mobilnega telefona ter odgovornega ravnanja vseh udeležencev v prometu, tudi pešcev in kolesarjev.

    AVP voznikom svetuje, naj se na pot odpravijo spočiti in brez časovnega pritiska, pred odhodom preverijo tehnično brezhibnost vozila ter pravilno naložijo prtljago. Med daljšimi vožnjami priporočajo postanek vsaj na vsaki dve uri, zadosten vnos tekočine in pravočasno prepoznavanje utrujenosti.

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    Varnost ogrožajo vozniki, ne pa dela na avtocesti

    Ob tem opozarjajo na dosledno spoštovanje omejitev hitrosti, varnostne razdalje, uporabo varnostnega pasu ter takojšnje ustvarjanje reševalnega pasu ob nastanku zastoja. Posebno pozornost velja nameniti tudi pravilnemu pripenjanju otrok in dejstvu, da v zaprtem vozilu nikoli ne smemo puščati oseb ali živali.

    Končni cilj vsakega poletnega potovanja ni le prihod na dopust, temveč predvsem varen prihod na cilj.

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    AVPagencija za varnost prometaprometpreventivna akcijaprometna varnost

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