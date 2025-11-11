Varnostna kriza utrjuje bipolarnost slovenske politike

V nadaljevanju preberite:

Čeprav v strokovni javnosti dokaj kritično sprejet Šutarjev zakon v rešitvah prinaša tudi precej represivnih elementov, značilnih za desne stranke, se je v zadnjem merjenju javnega mnenja, ki ga je za Delo izvedel Inštitut Mediana, dvignila ocena dela vlade, kakor tudi podpora največji vladni stranki Gibanju Svoboda.

Tako visoke povprečne ocene, ki je novembra znašala 2,56, respondenti vladi niso namenili že od oktobra 2023. Prav tako se je povečal rating največje koalicijske stranke, ki je v primerjavi z oktobrom podporo izboljšala za slabi dve odstotni točki in pol.

»Tudi na levi sredini moramo začeti razmišljati o tem, kako podajati odgovore na temo varnosti. In Šutarjev zakon lahko gledamo tudi skozi prizmo tega, kako leva sredina postane za volivce bolj razumljiva. Vsak povprečni volivec lahko razume namen tega zakona,« je namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi povedal za Delov podkast Moč politike.

»Dvig ratinga vladi in Gibanju Svoboda je mogoče pojasniti na način, da so volivci ocenili, da je bila vladna reakcija z represivnimi ukrepi na varnostno situacijo v jugovzhodni Sloveniji ustrezna,« pojasnjuje politični analitik Bogdan Biščak. Utrditev obeh največjih strank na svojem polu, SDS na desni in Gibanja Svoboda na levi sredini, pa Biščak pojasnjuje s tem, da volivci nimajo veliko izbire in da večina volivcev voli za stranko, iz katere bi lahko realno prišel predsednik vlade.