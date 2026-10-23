Varnostna luknja ugasnila spletne strani

Številne spletne aplikacije in strani so bile te dni nedosegljive. Nekatere so upravitelji začasno ugasnili sami, za težave drugih so poskrbeli hekerji. Ti so izkoristili nedavno razkrito šibko točko v programskem jeziku PHP, s katerim so bile te aplikacije ustvarjene. »Zaradi nedavnih varnostnih dogodkov v Evropi smo spletno stran Promet.si preventivno začasno izklopili z namenom zagotavljanja varnosti. Izvajamo ukrepe za zaščito informacijskih sistemov,« so nedosegljivost spletne strani včeraj pojasnili na Darsu. Začasno je ugasnilo še več spletnih strani, nekatere so bile tudi tarča napadov. Težave so se začele po razkritju šibke točke v programskem jeziku PHP, na katerem temeljijo številne (spletne) aplikacije po svetu. Urad vlade za informacijsko varnost, ki ga vodi vršilec dolžnosti ...