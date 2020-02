FOTO:Varovana stanovanja kmalu tudi v Loškem Potoku

Gradbeno dovoljenje v kratkem

V tej stavbi bodo letos začeli urejati medgeneracijski center. Foto arhiv občine Loški Potok

V prvi etaži bodo štiri varovana stanovanja in skupni prostor, v zgornji pa pet stanovanj za mlade družine.

Poleti tudi električni avtomobil za starejše

Medgeneracijskim centrom po Sloveniji se bo pridružil tudi takšen center na Hribu v Loškem Potoku. Foto Jože Pojbič

Hitro staranje prebivalstva Med prebivalci Loškega Potoka število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – presega število najmlajših: na 100 ljudi, starih do 14 let, prebiva 154 starih več kot 65 let. Navedeno razmerje pove, da je indeks staranja v tej občini višji od slovenskega povprečja, ki je 125. Podatek pa tudi pove, da se povprečna starost prebivalcev Loškega Potoka dviga hitreje kot v celotni državi.

Naložba je ocenjena na 750.000 evrov.

Gradbena dela bodo po pričakovanjih končana prihodnje leto.

Starejši v varovanih stanovanjih bodo lahko vseskozi v stiku z mladimi.

Hrib - Loški Potok – V redko poseljeni obmejni občini Loški Potok bodo letos začeli urejati medgeneracijski center. Vlada je konec januarja za ta projekt zagotovila pol milijona evrov, kar bo dovolj za začetek naložbe, namenjene starejšim in mladim.»Letos se bomo lotili urejanja centra, končan pa bo verjetno v štirih, petih letih,« napoveduje župan Ivan Benčina, zadovoljen, da bodo tako obnovili objekt v centru občinskega središča, na Hribu, in mu dali vsebino. Stavba, ki stoji med zdravstveno postajo in domom starejših občanov in v kateri je trgovina velikolaške kmetijske zadruge, je potrebna obnove.»Načrt, kako stavbo urediti, imamo, zdaj pa moramo v kratkem pridobiti gradbeno dovoljenje,« pravi župan o preurejanju dveh etaž. V prvi, ki meri 390 kvadratnih metrov, bodo uredili štiri varovana stanovanja ter skupni prostor, v zgornji etaži s podobno kvadraturo pa bodo uredili pet stanovanj za mlade družine.Lokacija je odlična tako za mlade kot za starejše, saj so v neposredni bližini trgovina, osnovna šola, zdravstveni dom, dom starejših ... Za starejše, ki se bodo vselili v varovana stanovanja, pa je pomembno tudi to, da bodo vseskozi v stiku z mladimi. »Starejši tu gotovo ne bodo odrinjeni na rob,« poudarja Benčina in dodaja, da so imeli že dve povpraševanji po varovanih stanovanjih, ki so – tako kažejo raziskave – pomembnejša na podeželju, kjer zdravstvena oskrba, trgovine in javni prevoz niso na dosegu roke kot v mestih.Obnova stavbe in ureditev medgeneracijskega centra bosta naložba, ocenjena na 750.000 evrov. Občina bo v prihodnjih letih zagotovila manjkajočega četrt milijona, gradbena dela pa bodo po pričakovanjih končana prihodnje leto. V stavbo se bo verjetno preselilo še potoško društvo upokojencev, ki svoje prostore sicer že ima, a ne ustrezajo njihovim raznolikim dejavnostim. Takrat bo znana tudi vsebina medgeneracijskega centra. »Upokojensko društvo je zelo aktivno,« pravi Benčina.Varovana stanovanja na Hribu so odgovor na potrebe ostarelih na tem območju, pojasnjuje sogovornik. »V varovanih stanovanjih starejši živijo samostojno, a ker ne morejo več živeti tako kot prej, uporabljajo storitve, ki so v bližini: pripeljejo jim hrano, zagotovijo pranje perila in drugo.« Občina, v kateri živi dobrih 1800 ljudi, ima starejše prebivalstvo od slovenskega povprečja, ki je 42,9 leta. V Loškem Potoku so v povprečju stari 44,5 leta. Območje je izredno redko poseljeno, saj tu na kvadratnem kilometru površine živi povprečno 14 prebivalcev, v Sloveniji pa 102.Varovana stanovanja bodo pomembna dopolnitev sedanje skrbi za ostarele v tej občini, ki jo zagotavljajo predvsem v domu starejših občanov, ki je enota Doma starejših Grosuplje. »Dom v Loškem Potoku je manjša enota s 60 oskrbovanci in je zato prijaznejši do uporabnikov, prav tako je osebje bolj povezano z oskrbovanci kot v večjih enotah,« pravi Marta Gašparovič, direktorica Doma starejših Grosuplje.V občini prav tako zagotavljajo pomoč na domu, potrebe po tej se v zadnjem času povečujejo, ni pa povpraševanja po drugih storitvah, kot na primer v Grosuplju, pojasnjuje sogovornica. Po njenem mnenju je dom starejših na Hribu lepo umeščen v kraj, kjer delujejo že deset let. Ivan Benčina pa dodaja, da bodo poleti starejšim občanom, ki potrebujejo prevoz, tega zagotovili s projektom Vozimo na sonce oziroma z vožnjo z električnim avtomobilom. Tudi v Loškem Potoku imajo cilj, tako kot svetuje stroka, da starejši čim dlje živijo doma.