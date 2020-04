Varovanci doma starejših občanov se bodo selili v SB Ptuj

Z jutrišnjim dnem naj bi v SB Ptuj prestavili 40 asimptomaskih bolnikov s Covid-19, varovancev Doma starejših občanov Ljutomer . Kako so v bolnišnici na to pripravljeni in kdaj so bili o prestavitvi starostnikov obveščeni, bosta direktorica bolnišnicein strokovni direktorodgovarjala na novinarski konferenci ob 12. uri.V DSO Ljutomer v ponedeljek pri testiranju na covid-19 niso zabeležili novih okužb. Potem ko v nedeljo niso jemali brisov, so v ponedeljek testirali 24 oseb. Tokrat niso zabeležili novih okužb, niti novih ozdravelih.Število potrjenih okužb v DSO Ljutomer tako ostaja 110, od tega je 82 stanovalcev, 22 zaposlenih v DSO in 7 zunanjih zaposlenih.