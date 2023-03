Varstveni dodatek skoraj kot zagotovljena pokojnina

V nadaljevanju preberite:

Aprila bodo upravičenci do družinskih in socialnih transferjev zaradi redne letne uskladitve prejeli dobro desetino višja nakazila, kot so jih doslej. Osnovni znesek minimalnega dohodka bo po novem 465 evrov, meja za varstveni dodatek pa bo pri 684 evrih, kar je le štiri evre manj od zagotovljene pokojnine za polno dobo, ki je 688 evrov. To bo zagotovo še dodaten argument upokojencev pri zahtevi po izredni uskladitvi pokojnin.