Varstvo pred mučenjem in nečloveškim poniževanjem

institucij in krajev, kjer je ljudem odvzeta prostost, so obiskali lani

Ljubljana – Varuh človekovih pravic je prejšnji teden organiziral redno letno srečanje s predstavniki nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM).Srečanje, ki so se ga udeležili predstavniki več društev, med njimi Zveze društev upokojencev Slovenije, društva Spominčica, Pravno-informacijskega centra in Mirovnega inštituta, je vodil vodja DPM Ivan Šelih, namestnik varuha, so zapisali na spletni strani urada.Kot smo na straneh Generacije + že poročali, DPM v okviru svojih nalog in pooblastil obiskuje kraje, kjer je ljudem odvzeta prostost, in tudi tako preverja, kako z njimi ravnajo. Gre za varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami nečloveškega in poniževalnega ravnanja in kaznovanja.Na srečanju so pregledali opravljeno delo v preteklem letu, ko so obiskali 63 institucij in krajev, kjer je ljudem odvzeta prostost. O teh obiskih in izdanih priporočilih ter aktivnostih organa DPM bodo pripravili posebno poročilo in ga med drugim poslali tudi v parlament.