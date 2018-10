Varuh ni imel nobenih pristojnosti

Kdo vas je povabil na ministrstvo za kmetijstvo? Je bil to nekdanji minister Židan, ki vas je predlagal za varuha, ali sedanja ministrica Aleksandra Pivec?

Položaj varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano je zapustil leto in pol pred iztekom mandata – v najslabšem obdobju, priznava, a meni, da bo na novem položaju lahko naredil veliko več kot varuh, ki ima precej omejene pristojnosti. Čeprav se bo ukvarjal z gozdovi, lovstvom, organizacijo, povezano z ministrstvom, in socialnim področjem, bo še naprej budno spremljal nepoštene prakse v verigi preskrbe s hrano. Novemu varuhu, za katerega je bil prejšnji petek objavljen razpis v uradnem listu, obljublja, da bo pripravil poročilo o aktivnostih za leto 2018.Povabila me je stranka Desus, kmetijstvo je zdaj njen resor.Tega izziva mi ni bilo treba sprejeti, bil sem varuh, šolnik, dekan. A odločitev sem sprejel, ker imam iskreno rad naše kmetijstvo. sam sem kmet, prihajam iz kmečke družine, tudi kot varuh sem zavzeto želel pomagati kmetijstvu in živilskopredelovalnemu sektorju. Menim, da kot generalni sekretar lahko naredim veliko več.Varuh, kot veva oba, ni imel nobenih pristojnosti. Lahko sem opozarjal, motiviral, govoril z mediji, ki sem jim še vedno neskončno hvaležen za podporo vsebinam, ki sem jih izpostavljal. In tu se je moja zgodba končala. Na ministrstvu za kmetijstvo pa poskušam razmišljati z izkušnjami življenja pred 14 dnevi. Prej sem bil na drugi strani, kjer sem pričakoval hitrejši odziv in podporo države. Prav danes sem popravil nekatere dokumente v duhu, kako naj bo ministrstvo res v službi naših uporabnikov: kmetov, živilcev, gozdarjev, raziskovalnih organizacij. Izziv je gotovo pravi.V treh letih in pol si gotovo upam trditi, da smo javnosti pojasnili, da obstajajo nekatere nepoštene prakse v verigi preskrbe s hrano. Drugi pomemben korak je bil, da je predvsem s pomočjo medijev inštitut varuha dobil določeno težo. Vsi komaj čakamo naslednjega, tudi jaz. Zdaj ni pravi čas za menjavo varuha, tega se zavedam, saj bo kmalu konec leta, prehodna obdobja so končana, potrebovali bi nekoga, ki bi spremljal, opozarjal, motiviral in pomagal pri razlagi zakonodaje.Naslednji veliki korak je bilo sprejetje zakona o kmetijstvu, in tudi to, da mi je uspelo narediti seznam nedovoljenih ravnanj, ki jih je s svojo sektorsko raziskavo potrdila tudi Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK). Dobili smo seznam 25 nedovoljenih ravnanj, ki smo jih vnesli v zakon. Prej je zakon govoril o vsiljevanju nedovoljenih ravnanj, ki so bila, razen v delu zamud s plačili, zelo ohlapno zapisana.Bil je zakon v delu o nedovoljenih ravnanjih, velja za pogodbe, ki so bile sklenjene po njegovem sprejetju aprila. Devetindevetdeset odstotkov vseh pogodb je bilo sklenjenih prej in zanje velja prehodno obdobje do novega leta. V delu, ki govori o obveznih vsebinah pogodb med partnerji, pa je prehodno obdobje v primeru večletnih pogodb še eno leto daljše.Prepričan sem, da od 25 nedovoljenih ravnanj v pogodbah ne bo zapisanega nobenega. Pogodbe bodo skladne z zakonom, to me ne skrbi. Ampak – zdaj ne govorim kot državni sekretar, ampak kot varuh, ki je pred 14 dnevi odstopil – nekateri deležniki, močnejši proti šibkejšim, že uvajajo drugačne vrste pritiskov: nekatere promocijske aktivnosti, o katerih se partnerja dogovarjata in niso zapisane v uradnih pogodbenih zavezah, so se močno podražile. Z AVK sem se že dogovarjal, kaj bomo storili v takšnih primerih. Tudi tu bomo našli meter, da bi jih izmerili, in palico, s katero jih bomo lahko regulirali.Še vedno sem. Vedno si bom zelo prizadeval motivirati pridelovalcev, da bodo začeli skupaj nastopati na trgu. S tem se lahko izognemo veliko nepoštenim praksam. Na začetku junija, ko so nastale težave s krompirjem, pritoževali pa so se tudi solatarji, sem šel pogledat v trgovske verige. S slovenskim krompirjem je bila res težava, ker ga je bilo na policah zelo malo, s solato pa ne, saj so povsod prodajali izključno slovensko. Če je solata ostajala, to pomeni težavo na drugi strani, v čezmerni pridelavi. Vzrok za to pa je, da nimamo nobenega mehanizma za regulacijo pridelave. Z organizacijo pridelovalcev bi ga gotovo dobili.Nekaj ljudi smo vprašali, vendar funkcije niso pripravljeni sprejeti.Delno zato, delno pa … sam sem včasih nastopal brezkompromisno, res je, da sem zelo varoval imena ...Seveda ne, ker je zakon jasen: treba je varovati podatke podjetij in oseb ter poslovne skrivnosti. Vendarle so tisti, ki so nepoštene prakse izvajali, zelo dobro vedeli, koga mislim.