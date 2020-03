Varuh opozarja pred stigmatizacijo ljudi z virusom

Pri varuhu še opozarjajo, da bolezen ne ogroža vseh enako. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Situacije, kot je izbruh koronavirusa , vzbujajo med ljudmi nelagodje in strah, kar lahko privede do neljubih dogodkov, se zaveda varuh človekovih pravic. Zato opozarja, da se ne sme zgoditi, da bodo posamezniki zaradi predsodkov, strahu ali napačnih predstav, deležni stigmatizacije in izločitve.Varuh človekovih pravic budno spremlja, kaj institucije počnejo . »In če bomo zaznali stigmatizacijo ali kakršnekoli druge kršitve človekovih pravic, bomo pristojne pozvali k pojasnilom in ustreznemu ukrepanju,« je sporočil varuh.Meni tudi, da bi morali pristojni poleg smernic, kako zagotoviti javno zdravje, pripraviti tudi smernice oziroma strategije, da do stigmatizacije (domnevnih) bolnikov ne bi prihajalo.Pri varuhu še opozarjajo, da bolezen ne ogroža vseh enako in da se družbene izključenosti t. i. ranljivih skupin zrcalijo tudi na področju javnega zdravja. Posamezniki in skupine, ki so izključeni iz zdravstvenega varstva, denimo nimajo zdravstvenega zavarovanja zaradi revščine, premoženjskih, statusnih in podobnih razlogov, so že v večji meri podvrženi zdravstvenim tveganjem in so tako po navedbah varuha tudi najbolj ranljivi v primeru virusne epidemije.»Z zelo veliko stigmatizacijo smo se ukvarjali na začetku in ob prvih zabeleženih primerih okužb,« je na današnji novinarski konferenci pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Predvideva, da bo ob povečanju števila okuženih primerov same stigmatizacije manj.Glede na ravnanje ljudi tako upa, da smo fazo stigmatizacije prešli, ustrezne ukrepe pa bodo sprejemali, ko bo potrebno.