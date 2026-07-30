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    Slovenija

    Varuhinja: Brez ustreznih pogojev ne moremo pričakovati učinkovite pravne države

    V letu 2025 je Varuh obravnaval več kot 6500 zadev, kar je 3,64 odstotka več kot leto prej.
    Po ugotovitvah varuha so bili v letu 2025 in začetku leta 2026 nekateri politično in družbeno občutljivi predpisi sprejeti po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je omejilo možnosti za strokovno presojo, javno razpravo in učinkovito vključevanje zainteresiranih skupin. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Po ugotovitvah varuha so bili v letu 2025 in začetku leta 2026 nekateri politično in družbeno občutljivi predpisi sprejeti po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je omejilo možnosti za strokovno presojo, javno razpravo in učinkovito vključevanje zainteresiranih skupin. FOTO: Blaž Samec
    STA
    30. 7. 2026 | 08:18
    30. 7. 2026 | 08:31
    3:48
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    Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo, v slovenskem prispevku k Poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomanjkljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja.

    V slovenskem prispevku k poročilu Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) varuh ponovno opozarja na pomanjkljivo odzivanje pristojnih organov na njegova priporočila. Še vedno je neuresničenih več kot sto priporočil iz preteklih let, zato priporoča pravočasne, pregledne in depolitizirane postopke imenovanja, zagotavljanje ustreznih finančnih, kadrovskih in tehničnih virov ter vzpostavitev strukturiranega in konstruktivnega spremljanja uresničevanja njegovih priporočil na državni, regionalni in lokalni ravni.

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    Varuhinja obsoja shod domoljubov, opozarja na etičnost poslancev

    Okolje za delovanje organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic po oceni varuha ostaja pretežno odprto, »vendar se pojavljajo ponavljajoči se pritiski, ki pomenijo opozorilni znak morebitnega oženja prostora njihovega delovanja«.

    Med njimi so vse bolj polarizirana javna razprava, sovražna retorika, spletno nadlegovanje, poskusi diskreditacije, pritiski ob protestih in zloraba pravnih postopkov za omejevanje javnega udejstvovanja. »Takšnim pritiskom so lahko še posebej izpostavljeni zagovornice in zagovorniki človekovih pravic, ki delujejo na področjih preprečevanja korupcije, odgovornosti oblasti, migracij, varstva manjšin in Romov, okolja, enakosti spolov, reproduktivnih pravic ter pravic oseb LGBTQ+,« so navedli.

    Opozorilo pred spodkopavanjem zaupanja

    Varuh opozarja tudi na pomen varovanja neodvisnih nadzornih institucij pred neutemeljenimi napadi in pritiski, kadar izvajajo svoje ustavne in zakonske pristojnosti. »Kritična javna razprava je sestavni del demokratične družbe, vendar lahko prikazovanje strokovnih in nadzornih dejanj neodvisnih institucij kot politično motiviranih spodkopava zaupanje javnosti v njihovo vlogo ter zmanjšuje učinkovitost sistema zavor in ravnovesij,« so opozorili.

    Državne organe varuh zato poziva, naj zagotovijo učinkovite mehanizme varstva pred nadlegovanjem, grožnjami in zlorabo sodnih postopkov, dosledno izvajajo evropske standarde za preprečevanje tožb SLAPP ter se vzdržijo retorike, ki lahko zmanjšuje legitimnost delovanja civilne družbe, zagovornikov človekovih pravic in neodvisnih institucij.

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    Država si je premislila, vdova vendarle ne bo ob dediščino

    Po ugotovitvah varuha so bili v letu 2025 in začetku leta 2026 nekateri politično in družbeno občutljivi predpisi sprejeti po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je omejilo možnosti za strokovno presojo, javno razpravo in učinkovito vključevanje zainteresiranih skupin. Kot opozarja, mora zakonodaja nastajati pregledno in vključujoče.

    Varuh med drugim opozarja na zamude oziroma pomanjkljivosti pri izvrševanju odločitev ustavnega sodišča in drugih sodnih odločb. Izzivi pa ostajajo tudi pri dostopu socialno šibkejših posameznikov do pravnega varstva, zato pristojnim organom priporoča sprejetje sistemskih ukrepov za skrajšanje sodnih in izvršilnih postopkov ter zagotovitev ustreznih kadrovskih in finančnih virov sodiščem.

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    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    Magazin

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