Varuhinja človekovih pravic zahteva oceno ustavnosti rubeža socialne pomoči

Institucija varuha človekovih pravic bo vložila zahtevo za oceno ustavnosti člena Šutarjevega zakona, ki se nanaša na možnost izvršbe na denarno socialno pomoč. Predlagali bodo tudi zadržanje tega člena. Kot so pojasnili pri varuhu, imajo pri omenjenem členu resne pomisleke, zlasti glede nesorazmernosti posega v sredstva za osnovno preživetje.

Pri varuhu imajo glede na prejete pobude in informacije, ki so jih pridobili, resne pomisleke o omenjenem členu zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. t. i. Šutarjevem zakonu, ki ga je vlada pripravila po tragediji v Novem mestu.

Ocenjujejo, da člen o izvršbah na denarno socialno pomoč »nesorazmerno posega v sredstva za osnovno preživetje, ogroža dostojanstvo posameznikov in njihovo socialno varnost, posega v pravice otrok, ne upošteva individualnih okoliščin, vsebuje retroaktivne učinke in pomanjkljivo ureja postopkovne pravice«, so navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili, je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek na sestanku s predstavniki ministrstva za delo v torek preverila, ali ukrepi, ki jih napovedujejo, lahko odpravijo potencialno neustavnost.

Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Že prejšnji teden so se pristojni dogovorili o ukrepih, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi o obveščanju dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov.

A pri varuhu ocenjujejo, da takšna tehnična prilagoditev ne odpravlja temeljnih ustavnopravnih vprašanj, pač pa celo odpira več novih. Tako bodo v prihodnjih dneh na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti omenjenega člena.

To odločitev pojasnjujejo z besedami, da gre za vprašanja, ki odpirajo resne dileme glede dopustnosti posegov v človekove pravice socialno najranljivejših. Upoštevati pa je treba tudi »množičnost že prizadetih in potencialno prizadetih oseb«.

Pri tem bo varuhinja predlagala tudi začasno zadržanje tega člena, saj je »aktualno tudi vprašanje, ali zdaj veljavna ureditev povzroča tudi težko popravljive škodljive posledice«.

Drenik Bavdkova pri tem poudarja, da je nujna tudi čimprejšnja vsebinska presoja ustavnega sodišča, so pri varuhu povzeli njene besede.

Institucija pa sicer pripravlja celovito analizo Šutarjevega zakona z vidika ustavnosti, zakonitosti ter skladnosti z mednarodnimi standardi varstva človekovih pravic, so še pojasnili.

Glede omenjenega člena o rubežu socialnih pomoči so se na ustavno sodišče obrnili tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije, kjer so vložili pobudo za oceno ustavnosti zakona. V začetku leta pa je vrhovno sodišče podalo zahtevo za ustavno presojo določb Šutarjevega zakona, ki posegajo v zakon o kazenskem postopku in so omogočile podaljšanje pripora z dveh na največ tri leta.