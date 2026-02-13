  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Varuhinja človekovih pravic zahteva oceno ustavnosti Šutarjevega zakona

    Simona Drenik Bavdek predlaga začasno zadržanje 8. člena zakona, ki se nanaša na možnost izvršbe na denarno socialno pomoč.
    Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek ima pri omenjenem členu resne pomisleke, zlasti glede nesorazmernosti posega v sredstva za osnovno preživetje. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek ima pri omenjenem členu resne pomisleke, zlasti glede nesorazmernosti posega v sredstva za osnovno preživetje. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    13. 2. 2026 | 13:57
    13. 2. 2026 | 14:51
    2:31
    A+A-

    Institucija varuha človekovih pravic je danes na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti 8. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) in predlagala njegovo začasno zadržanje ter prednostno obravnavo zadeve. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je razloge za vložitev zahteve podrobneje pojasnila v izjavi za medije ob 14.30 v prostorih institucije Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

    »Skrb za varnost prebivalcev je nujna in legitimna, vendar mora biti izvedena v skladu z ustavo,« je povedala. Meni, da je bila ocena posledic zakona opravljena pomanjkljivo. Predlaga tudi zadržanje izvajanja  8. člena t. i. Šutarjevega zakona. Druge člene še analizirajo, morda bodo tudi še pri drugih ravnali podobno, je navedla. 

    Kakor smo že pisali v Delu, gre za oceno ustavnosti 8. člena t. i. Šutarjevega zakona, ki se nanaša na možnost izvršbe na denarno socialno pomoč. Pri varuhu imajo pri omenjenem členu resne pomisleke, zlasti glede nesorazmernosti posega v sredstva za osnovno preživetje.

    Institucija varuha človekovih pravic je danes na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti 8. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) in predlagala njegovo začasno zadržanje ter prednostno obravnavo zadeve. FOTO: Leon Vidic
    Institucija varuha človekovih pravic je danes na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti 8. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) in predlagala njegovo začasno zadržanje ter prednostno obravnavo zadeve. FOTO: Leon Vidic

    Ocenjujejo, da člen o izvršbah na denarno socialno pomoč »nesorazmerno posega v sredstva za osnovno preživetje, ogroža dostojanstvo posameznikov in njihovo socialno varnost, posega v pravice otrok, ne upošteva individualnih okoliščin, vsebuje retroaktivne učinke in pomanjkljivo ureja postopkovne pravice«, so navedli v sporočilu za javnost.

    image_alt
    Če imate tri neplačane globe, boste ostali brez socialne pomoči

    Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Že prejšnji teden so se pristojni dogovorili o ukrepih, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi o obveščanju dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov. A pri varuhu ocenjujejo, da takšna tehnična prilagoditev ne odpravlja temeljnih ustavnopravnih vprašanj, pač pa celo odpira več novih.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    varuh človekovih pravicustavno sodiščeSimona Drenik Bavdekšutarjev zakon

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Anterselva

    Francosko veselje v Anterselvi, tudi Slovenci spodbudno

    Biatlonci so se na OI merili v sprintu, bolj od Norvežanov pa se tokrat smeji Francozom. Slovenci zelo hitri, a s preveč napakami na strelišču.
    13. 2. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina

    Johannes Høsflot Klaebo ostaja nepremagljiv, Slovenci daleč zadaj

    Na OI v Teseru, kjer potekajo tekmovanja v smučarskem teku, je za nami moška posamična tekma na 10 kilometrov v prostem koraku.
    13. 2. 2026 | 15:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Omrežnine

    Vlada bi postavila Majo Guštin za predsednico sveta Agencije za energijo

    Nov svet Agencije za energijo se bo moral spopasti tudi z zahtevami za zvišanje omrežnin, saj sedanje ne zagotavljajo razvoja omrežja.
    13. 2. 2026 | 15:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Benjamin Šeško je kot Ryanair, za to ne zasluži pohval

    Nekdanji kapetan Manchester Uniteda Roy Keane še vedno ni navdušen nad predstavami slovenskega zvezdnika.
    Nejc Grilc 13. 2. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Najboljši tretjič zapored

    Rokometni kralj ostaja Danec

    Po več kot treh tednih glasovanja, je Mednarodna rokometna zveza razglasila najboljšega rokometaša leta 2025. Tretjič zapored je najboljši Mathias Gidsel.
    13. 2. 2026 | 14:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Omrežnine

    Vlada bi postavila Majo Guštin za predsednico sveta Agencije za energijo

    Nov svet Agencije za energijo se bo moral spopasti tudi z zahtevami za zvišanje omrežnin, saj sedanje ne zagotavljajo razvoja omrežja.
    13. 2. 2026 | 15:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Benjamin Šeško je kot Ryanair, za to ne zasluži pohval

    Nekdanji kapetan Manchester Uniteda Roy Keane še vedno ni navdušen nad predstavami slovenskega zvezdnika.
    Nejc Grilc 13. 2. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Najboljši tretjič zapored

    Rokometni kralj ostaja Danec

    Po več kot treh tednih glasovanja, je Mednarodna rokometna zveza razglasila najboljšega rokometaša leta 2025. Tretjič zapored je najboljši Mathias Gidsel.
    13. 2. 2026 | 14:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo