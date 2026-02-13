Varuhinja človekovih pravic zahteva oceno ustavnosti Šutarjevega zakona

Institucija varuha človekovih pravic je danes na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti 8. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV) in predlagala njegovo začasno zadržanje ter prednostno obravnavo zadeve. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je razloge za vložitev zahteve podrobneje pojasnila v izjavi za medije ob 14.30 v prostorih institucije Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

»Skrb za varnost prebivalcev je nujna in legitimna, vendar mora biti izvedena v skladu z ustavo,« je povedala. Meni, da je bila ocena posledic zakona opravljena pomanjkljivo. Predlaga tudi zadržanje izvajanja 8. člena t. i. Šutarjevega zakona. Druge člene še analizirajo, morda bodo tudi še pri drugih ravnali podobno, je navedla.

Kakor smo že pisali v Delu, gre za oceno ustavnosti 8. člena t. i. Šutarjevega zakona, ki se nanaša na možnost izvršbe na denarno socialno pomoč. Pri varuhu imajo pri omenjenem členu resne pomisleke, zlasti glede nesorazmernosti posega v sredstva za osnovno preživetje.

FOTO: Leon Vidic

Ocenjujejo, da člen o izvršbah na denarno socialno pomoč »nesorazmerno posega v sredstva za osnovno preživetje, ogroža dostojanstvo posameznikov in njihovo socialno varnost, posega v pravice otrok, ne upošteva individualnih okoliščin, vsebuje retroaktivne učinke in pomanjkljivo ureja postopkovne pravice«, so navedli v sporočilu za javnost.

Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Že prejšnji teden so se pristojni dogovorili o ukrepih, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi o obveščanju dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov. A pri varuhu ocenjujejo, da takšna tehnična prilagoditev ne odpravlja temeljnih ustavnopravnih vprašanj, pač pa celo odpira več novih.