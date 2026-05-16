Varuhinja Drenik Bavdek: dostojen pokop je temeljna človekova pravica

Dostojen pokop umrlih po mnenju varuhinje človekovih pravic Simone Drenik Bavdek ni le moralna in etična zaveza, ampak človekova pravica. »To zagotavlja konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginotji, ki v Sloveniji velja od 14. januarja 2022,« je poudarila ob ponovnih razpravah o dostojnem pokopu žrtev povojnih pobojev.

»Pravica do dostojnega pokopa je temeljna človekova pravica, ki zagotavlja temeljno dostojanstvo vsakega posameznika. Pomeni pravico posameznika in njegovih svojcev do pietetnega ravnanja s posmrtnimi ostanki, pravico do osebnega in družinskega življenja in pieteto do pokojnika, do dostojnega pokopa in ohranjanja groba,« so njene besede povzeli v današnjem sporočilu za javnost.

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek FOTO: urad varuhinje

Pokop žrtev povojnih pobojev in izdaja njihovih mrliških listov je po besedah Simone Drenik Bavdek obveznost države po mednarodnem pravu človekovih pravic, ki obvezuje tudi Slovenijo. »Zato je skrajni čas, da država zagotovi dostojen pokop skladno z željami svojcev,« je poudarila. Slovenija je v fazi prvega poročanja odboru za prisilna izginotja o uresničevanju pravic iz konvencije, je spomnila in ocenila, da je samo sprejetje zakona premalo. »Nujno je to pravico tudi dejansko uresničiti,« je zapisala.

Spominske slovesnosti pod Krenom v Kočevskem Rogu se je leta 2015 udeležilo približno 3000 ljudi. Venec pred množičnim domobranskim grobiščem je položil tudi tedanji predsednik države Borut Pahor. FOTO: Rajšek Bojan

Kot je nadaljevala, so bili v Sloveniji povojni poboji leta 1945 dolga desetletja povsem zamolčani. Zaradi političnega sistema, ki ni temeljil na spoštovanju človekovih pravic, je bilo o njih prepovedano govoriti. Svojci še do danes pogosto niso prejeli nobenega uradnega obvestila o smrti, kraju pokopa ali okoliščinah izginotja svojih družinskih članov. Za varuhinjo je še po posebej nerazumljivo dejstvo, da številne žrtve še danes niso identificirane.

Zgodovinska priložnost

»Menim, da ima sedanja generacija politikov zgodovinsko priložnost, da to vprašanje uredi,« je zapisala Drenik Bavdek. Dolžnost države pa po njenih opozorilih ni le odkritje grobišč, ampak tudi identifikacija žrtev, ureditev njihovega pravnega statusa ter zagotovitev dostojnega pokopa. Glede kraja pokopa je po njenem mnenju pomembno upoštevati želje svojcev. Ljubljana je kot glavno mesto države glede na razsežnost povojnih pobojev na različnih koncih Slovenije smiselna izbira za kraj pokopa, je dodala.

Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću ni všeč predlog, da bi posmrtne ostanke žrtev komunističnih povojnih pobojev prenesli na ljubljanske Žale (na arhivski fotografiji). FOTO: Jure Eržen

V SDS, Demokratih ter NSi, SLS in Fokusu so sredi maja v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi znova razglasili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa prenesli na ljubljanske Žale. Ljubljanski župan Zoran Janković je v odzivu dejal, da so Žale namenjene prebivalcem mesta.

V Svobodi in Levici so predlagateljem očitali izkoriščanje žrtev za politične namene in razdvajanje ljudi. »Dostojen pokop žrtev povojnih pobojev bi se lahko in bi se moral zgoditi že zdavnaj. Tudi v tem mandatu smo se o tem v koaliciji strinjali, za to si je prizadevala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, a je desnica raje izkoriščala te teme za svoj aktualnopolitični boj,« je dejala sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko.

Pozabljena zgodovina

V okviru predavanj iz cikla Pozabljena zgodovina bo nocoj ob sedmi uri zvečer v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani potekalo predavanje slovenskega arhivarja, filozofa, muzealca, publicista in zgodovinarja Jožeta Dežmana z naslovom Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije. Dežman, ki je od leta 2005 do danes predsednik komisije vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, bo z nekaj primeri predstavil dosežke RS v soočenju z zločini komunizma. Dogodek, katerega izvedbo in snemanje je finančno podprla Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS, bo povezovala predsednica Kulturnega foruma Ignacija Fridl Jarc.