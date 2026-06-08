Vasilij Žbogar: V politiki lahko zmagaš, a si na koncu vseeno poraženec

Legendarni slovenski jadralec Vasilij Žbogar, ki je ob številnih uspehih osvojil tri olimpijske kolajne (dve srebrni in eno bronasto v razredih finn in laser), je v lokalno politiko vstopil leta 2018. Danes deluje kot nepoklicni podžupan Izole, angažiran je na področjih športa, mladinskih vprašanj, energetike in pri strateških razvojnih projektih občine.

Žbogar je nedavno z zanimanjem pospremil zaključni turnir Poslovne nogometne lige na mestnem stadionu. »Veseli me, da je ta dogodek pri nas, tudi zato, ker smo letos na stadionu položili novo umetno zelenico. Všeč mi je, da objekt uporabljajo tudi rekreativci, da na njem niso zgolj nogometaši iz kluba in drugih društev. Upam, da bo tukaj še bolj živahno, ko bomo postavili razsvetljavo, ta je namreč zagotovljena v letošnjem občinskem proračunu. S sredstvi za novo zelenico in razsvetljavo so nam pomagali pristojno ministrstvo, fundacija za šport in Nogometna zveza Slovenije, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Po dolgih 36 letih bodo končno zasvetili reflektorji, ki bodo posebej prav prišli poleti, ko je zaradi vročine mogoče normalno trenirati in igrati zgolj v večernih urah,« je povedal prvi športnik izolske politike.

Žbogar je podprl tudi zaključni turnir Poslovne nogometne lige, ki ga vodi njegov someščan Matevž Brec. FOTO: Rok Tamše

Snuje se športni park Malija

Žbogar je bil pred osmimi leti izvoljen v občinski svet na listi Ponosni na Izolo, v naslednjem mandatu pa je nastopil s svojo listo, imenovano Lista Vasilija Žbogarja. Leta 2022 je kandidiral za župana Izole kot neodvisni kandidat. Ob tem je poudarjal povezovanje različnih političnih in družbenih skupin ter razvoj občine.

Čeprav ni bil izvoljen za župana, se je njegova lista uvrstila v občinski svet, sam pa je ostal pomemben akter lokalne politike. Oktobra 2024 je postal poklicni podžupan Izole, torej tesni sodelavec volilnega tekmeca, župana Milana Bogatiča.

Skupaj z drugimi člani občinske ekipe pripravlja strategijo dolgoročnega razvoja občine, predvsem se posveča odloku o privezih, energetski sanaciji objektov in športni infrastrukturi.

Vasilij Žbogar se ob opravljanju podžupanske funkcije v Izoli hitro uči političnih veščin. FOTO: Rok Tamše

»Podobno kot v drugih občinah tudi pri nas primanjkuje športnih površin tako za športnike kot za rekreativce. Vlaganja na tem področju se povečujejo. Na Maliji imamo nogometni stadion, v pripravi je idejna zasnova športno-rekreacijskega parka. Dodali bi še igrišča za košarko, odbojko na mivki, tenis, padel in pomožno nogometno igrišče, poskrbeli bi tudi za atletiko. Upam, da bo prostorski načrt za športni park Malija sprejet še letos. Gre za ogromno površino, več kot 50.000 kvadratnih metrov, zato si želim, da bi tam zgradili čim več igrišč za športe na prostem,« je veliko športno pridobitev za Izolo napovedal Žbogar.

Prizadeva si tudi za zagotovitev boljših razmer za košarkarje in rokometaše, prav tako potrebuje boljše prostore namizni tenis, ki domuje v dotrajani telovadnici.

V prvo ni bil pripravljen

Zanimivo, marca 2025 se je odpovedal poklicnemu statusu podžupana iz osebnih razlogov, a je ohranil vse svoje naloge in način delovanja. »Morda je škoda, da nisem nastopil funkcije podžupana že na začetku, ampak šele na polovici mandata. Sem se pa sčasoma navadil, da v politiki ne gre vse tako hitro kot v športu. Moraš biti potrpežljiv, sprejemati kompromise, toda na koncu sem zelo vesel, ko se uresniči projekt. Zdaj spoznavam celoten sistem delovanja občine tudi od znotraj, imam vpogled, kaj pomeni biti župan ali podžupan, kaj pomenijo strokovne službe, kako sodelovati z izvajalci in podobno. Z veseljem pomagam pri zagotavljanju še bolj kakovostnega življenja za vse v Izoli,« je poudaril uspešni olimpijec.

Uspešni olimpijec je znanje in izkušnje iz športa prenesel v politično delovanje. FOTO: dokumentacija Dela

Jeseni so na programu lokalne volitve, se bo morda znova podal v boj za položaj župana? »Naj povem, da pri prvi kandidaturi za župana nisem bil najbolje pripravljen, zato je bilo bolje, da nisem bil izvoljen. Za takšno funkcijo potrebuješ izkušnje, brez njih bi verjetno končal dokaj klavrno. Zdaj sem v drugačnem položaju, ampak je še prezgodaj govoriti o tem, ali se bom potegoval za županski položaj. Člani liste se bomo pogovorili, ukvarjamo se s programom, vsekakor želimo še naprej sodelovati in delati dobro za občino, a trenutno smo osredotočeni na druge stvari. Konec poletja bo o tem več znanega,« je diplomatsko odgovoril Žbogar.

Nosilec treh olimpijskih kolajn je navajen na trdo delo in železno disciplino, ko gre za zasledovanje ciljev. FOTO: dokumentacija Dela

Na politični sceni se je naučil še nečesa: »Če pogledamo razplet državnozborskih volitev in ga primerjamo s športom, lahko rečemo, da je politika edini šport, kjer lahko zmagaš, pa si vseeno drugi oziroma poraženec.« Jeseni bo zanimivo spremljati »bitko za Izolo«, sploh če bosta tekmeca Vasilij Žbogar in nekdanji župan Kopra Boris Popovič, ki je že napovedal svoj pohod proti županskemu stolčku v sosednji občini.