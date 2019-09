Vaške straže in vardo je opazil ves svet

Resni mediji na Zahodu že leta pozorno spremljajo trend rasti paravojaških skupin v našem delu Evrope.

Protimigrantski motivi



Šiško je ves čas na očeh policije

Ljubljana – Ameriška in britanska tiskovna agencija Associated Press in Reuters, britanski BBC, nemški ARD, Deutsche Welle, hrvaški RTL in hrvaška nacionalna televizija so le nekateri izmed tujih medijev, ki so poročali o pojavu vaških straž in vadbenih taborih Štajerske varde.Medtem ko bi del javnosti v Sloveniji najraje videl, da resni mediji ne bi poročali o pri nas vse pogostejšem pojavu, ko skupine civilistov, preoblečenih v vojake, patruljirajo ob meji in »stražijo« domovino ter evropski način življenja, resni mediji na Zahodu že leta pozorno spremljajo trend rasti paravojaških skupin v našem delu Evrope.Paravojaške skupine pod različnimi domoljubno-militarističnimi imeni, ki se bolj ali manj redno urijo na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem in v Bolgariji, so vzbudile pozornost praktično vseh večjih resnih medijev iz zahodne Evrope, ameriški Associated Press, britanski Reuters in BBC, nemška ARD in Deutsche Welle so doslej poročali o paravojaških skupinah iz omenjenih držav, zato ni veliko presenečenje, da so svoje ekipe poslali tudi v Slovenijo in posneli obhode tako imenovanih vaških straž na obmejnem območju v Beli krajini ter urjenje samooklicane Štajerske varde.Slovenske prostovoljne straže odražajo močne protiimigrantske občutke, ne le v mali članice Evropske unije s komaj dvema milijonoma prebivalcev, temveč po vsej vzhodni in osrednji Evropi, ki migrantom služita kot vstopna točka na zahod Evrope. Države, kot je Madžarska, so bile večkrat tarče kritik zaradi svoje odkrite protipriseljenske retorike.Podobne desničarske straže, ki so redno napadale pripadnike manjšin in migrante pri nelegalnem prehodu meje, so v preteklosti delovale na Madžarskem in v Bolgariji, so med drugim zapisali pri Associated Pressu v članku o vaških stražah in samooklicani Štajerski vardi pod vodstvom Andreja Šiška. Hrvaški analitiki pa so za hrvaški RTL obstoj varde pripisali nezaupanju v slovensko vojsko.Vodja samooklicane varde, ki je bil lani zaradi dejavnosti svoje skupine in kaznivega dejanja ščuvanja k rušenju državne ureditve obsojen na osem mesecev zapora, se ne more pohvaliti z množičnostjo, kakršno navajajo njegovi kolegi, pripadniki paravojaških skupin, na Poljskem. Medtem ko se na Poljskem, Češkem in na Madžarskem zdi, da države ne moti pretirano, da civilisti policiji in vojski jemljejo monopol nad uporabo sile, slovenska policija tujim medijem zagotavlja, da pozorno opazujejo početje varde in vaške straže, ki sicer ne kršijo zakonov Slovenije.