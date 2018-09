Šarec: Če bo Črnčec izražal nestrpna stališča, bo takoj odstavljen

Kdo je Damir Črnčec?



Črnčec je strokovnjak za varnostna vprašanja in nekdanji prvi mož Sove v času druge vlade predsednika SDS Janeza Janše. Civilnodružbeno se je angažiral tudi kot predsednik društva Evropska Slovenija in zatem kot prvi mož Odbora 2014, ki se je zavzemal za izpustitev Janše iz zapora po obsodbi v zadevi Patria. Se je pa pozneje Črnčec pri Janši slabo zapisal, ko je med drugim ocenil, da je generacija iz Demosa izčrpana zaradi vojevanja nepoštenih četrtstoletnih bitk in da je čas, da svoje sposobnosti pokažejo nečaki. Kritičen je bil tudi do odziva SDS ob odhodu dolgoletne Janševe podpornice Vere Ban iz SDS in dejal, da je stranka, ki banalizira odhod svoje moralne avtoritete, očitno postala žrtev zgrešene samopodobe. Predvsem v zadnjih letih pa je Črnčec aktiven tudi na družbenih omrežjih s svojimi ostrimi stališči glede ilegalnih migrantov.

Šarec »prvič požrl besedo«

Damir Črnčec FOTO: Roman Šipić/Delo

Nad imenovanjem Črnčeca ogorčeni tudi v nevladnih organizacijah

Imenovanjeza državnega sekretarja za nacionalno varnost na četrtkovi prvi seji vlade je razburilo del javnosti in politike, ki opozarja predvsem na njegove po njihovem mnenju ksenofobne, nestrpne in sovražne izjave.Kot so sporočili iz LMŠ, je Šarec Črnčeca imenoval na mesto državnega sekretarja za nacionalno varnost »na podlagi njegovih izkušenj, saj gre za priznanega strokovnjaka tako na teoretičnem kot na praktičnem področju«.Premier Marjan Šarec je v pogovoru za Odmeve zagotovil, da bo vlada na področju migracij kljub imenovanju Damirja Črnčeca za državnega sekretarja v njegovem kabinetu zagovarjala solidarnost. Napovedal je, da bo Črnčeca odstavil, če bo še izražal nestrpna stališča.Koalicijske partnerice izbire Črnčeca ne želijo komentirati. V SD so se odzvali le z besedami: »Damir Črnčec je izbira Marjana Šarca, za katero smo izvedeli na prvi seji vlade.«Bolj zgovorni so bili v Levici, ki je s Šarčevo manjšinsko vlado sklenila dogovor o sodelovanju. Po mnenju vodje poslanske skupinebi to »nespametno potezo premierja povzel« Črnčecov tvit, v katerem pravi, da so migranti nasilni kriminalci, ki s seboj prinašajo neznane viroze, garje in podobne bolezni. »Mislim, da je to lahko dobra prispodoba tega, kaj Črnčec prinaša v kabinet predsednika vlade,« je v izjavi za medije dejal Vatovec.Glede na to, da se je Šarec »postavil tudi kot branik netoleriranja sovražnega govora, hujskaštva in podobnih fenomenov«, je po Vatovčevih besedah imenovanje Črnčeca »ravno nasprotje teh njegovih stališč«. Kot je poudaril, je Šarec s tem »prvič požrl besedo«, to potezo pa vidi tudi kot »nek resen zasuk v desno«.Kot je napovedal Vatovec, bodo zaenkrat v Levici vztrajali na tem, da se izpeljejo ključni projekti, za katere so se dogovorili. »Če bodo pa ti koraki v desno, ki so se že začeli kazati, premočni, bomo pa seveda morali razmisliti, kakšen bo vnaprej status Levice,« je dodal.Nad imenovanjem so ogorčeni tudi v nevladnih organizacijah. »Z osuplostjo smo sprejeli informacijo, da ste v svoj kabinet kot državnega sekretarja za državno varnost imenovali Damirja Črnčeca. Gre za človeka, ki se v svojih javnih nastopih in izjavah brezsramno poslužuje odkrito rasističnega diskurza," so v nevladnih organizacijah zapisali v javnem pismu Šarcu.Pod pismo je podpisano 26 nevladnih organizacij, med drugim Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), Mirovni inštitut, Slovenska filantropija, Zveza prijatelje mladine Slovenije in inštitut Danes je nov dan.Kot so zapisali v pismu, Črnčec med drugim nevladne organizacije obtožuje, da nezakonito nudijo pravno pomoč prosilcem za azil, čeprav jih k pomoči zavezuje tako slovenska kot evropska zakonodaja. Iz njegovih izjav je očitno, da mu ni jasno, kakšna je odgovornost Slovenije pri izvajanju migracijske politike, so dodali. »Migrante sistematično stigmatizira, posamične incidente posplošuje in tujce kot celoto prikazuje kot kriminalno skupino ter s tem razširja sovraštvo do njih,« še očitajo novoimenovanemu državnemu sekretarju.