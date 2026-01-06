V SD prestopa po Hanovih besedah eden »najmočnejših parlamentarnih igralcev«

Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec se je odločil za prestop k Socialnim demokratom, sta poročala portala 24ur.com in N1.

Predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han je menda v ožjem krogu sodelavcev že v ponedeljek napovedal, da bo danes tako strankarske kolege kot javnost seznanil s pomembno kadrovsko okrepitvijo. Gre za prihod Tašnerja Vatovca, s katerim naj bi Han pogovore vodil osebno. Do zadnjega je bila z informacijo menda seznanjena le peščica njegovih najtesnejših sodelavcev, medtem ko ministri in poslanci SD o tem niso bili obveščeni.

Ob 12. uri je napovedana izjava Matjaža Hana o aktualnem dogajanju. Ob 13. uri pa bo v imenu stranke Levico izjavo podala sokoordinatorica Levice dr. Asta Vrečko.

Han opisoval kot enega najmočnejših

V SD prihod poslanca Levice razumejo kot pomembno okrepitev poslanske skupine. Po navedbah virov iz stranke naj bi imel Tašner Vatovec v parlamentu veliko politično težo, Han pa ga je v internih pogovorih menda opisoval kot enega najmočnejših parlamentarnih igralcev.

Sprva so bila ugibanja o morebitnem prestopu usmerjena tudi v poslansko skupino Gibanja Svoboda, vendar so tam morebitne odhode zanikali. Vodja njihove poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič je zatrdila, da o prestopih ne ve ničesar, kar so potrdili tudi drugi poslanci največje vladne stranke.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je podpisala odlok o razpisu rednih državnozborskih volitev. Te bodo potekale 22. marca, volivci bodo tedaj izbirali novo sestavo DZ. Volilna opravila bodo stekla v ponedeljek, ko bo možno tudi že podati podpise podpore kandidatnim listam. Mesec pred volilno nedeljo bo stekla tudi uradna kampanja.

Tašner Vatovec se ni odzival

Pozornost se je nato preusmerila na Levico. Poslanka Nataša Sukič je morebitni prestop odločno zanikala, medtem ko se Matej Tašner Vatovec na novinarska vprašanja in klice ni odzival – prav tako je bil menda nedosegljiv za nekatere strankarske kolege. Po navedbah več virov naj bi Tašner Vatovec vodstvo Levice o svoji odločitvi nameraval obvestiti šele tik pred skupnim javnim nastopom z Matjažem Hanom.

Sukičeva: Sem v popolnem šoku

Sukičeva je za Dnevnik dejala, da je ob novici v popolnem šoku: »Ne morem verjeti, da je to res, dokler tega ne vidim črno na belem,« je dejala. Kot še piše Dnevnik, ne vedo, kaj je razlog za Vatovčev odhod. Ta je namreč doslej uspešno za poslanca kandidiral v volilni enoti Postojne v okraju Koper I. Tako naj bi bilo tudi na prihodnjih marčnih volitvah.

Tašner Vatovec je bil v državni zbor prvič izvoljen leta 2014 v volilnem okraju Koper. Leta 2018 je bil ponovno izvoljen na listi Levice in postal vodja njene poslanske skupine, funkcijo pa je ohranil tudi po volitvah leta 2022, ko je tretjič zapored osvojil poslanski mandat.

Če bo prestop potrjen, se bo poslanska skupina Levice zmanjšala na tri člane: Tatjano Greif, Natašo Sukič in Milana Jakopoviča. Levica je sicer že aprila lani izgubila poslanca Miho Kordiša, ki je bil izključen iz stranke in je kasneje ustanovil stranko Mi, socialisti.