FOTO:Včasih se je težko vživeti v kožo drugega

Igra spomin za slepe. Foto Simona Fajfar

Človek ne jezi se za slepe. Foto Simona Fajfar

Boksarske rokavice pomagajo pri razumevanju tega, kaj občutijo ljudje, ki jih roke zaradi okvare ali bolezni ne ubogajo več. Foto Simona Fajfar

Kako je, ko imaš tako okvarjen vid, da vidiš le majhno pikico na sredini vidnega polja? Ali pa je vse belo, kot v res gosti megli? Koliko truda je potrebno, da z roko, ki te zaradi okvare ne uboga, napišeš svoje ime? V svet invalidov, svet z velikimi omejitvami, lahko pokukamo z izkustvenimi delavnicami Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, kjer na tak način poskušajo razbiti predsodke do drugačnih.»Delodajalcem in javnosti želimo na izkustven način prikazati, kaj pomeni invalidnost,« je dejal Miha Kosi iz Društva študentov invalidov Slovenije, ki v okviru projekta ZaVse/4ALL, kjer bodo organizirali skupno 40 delavnic, predstavljal družabne igre, prilagojene slepim in slabovidnim.Rešitve so zanimive, kot na primer igralne karte za Enko ali briškulo, ki imajo v kotu brajico, pisavo za slepe. Človek ne jezi se pa ima igralne figure, kjer barvo prepoznaš po številu zabitih žebljičkov, namesto narisanih polj pa so ta udolbena v leseno igralno desko. Podobno velja za igro spomin, kjer so običajne karte zamenjali leseni čepki, v katerih so različni materiali, ki se jih da prepoznati z otipom.Vendar pa prepoznavanje s tipanjem nikakor ni preprosto, smo ugotavljali na sosednji mizi, kjer z zavezanimi očmi, samo z otipom, preprosto našito jabolko z listom na peclju nikakor ni spominjalo na ta znani sadež. Toda slepota, kjer je sama tema – črnina - in si jo največkrat predstavljamo, ni vedno pravi pojem za slabovidnost, pravi Marko Mikulin: »Imam 2-odstotni vid, a sogovornika in prostora ne prepoznam. Zato ljudem raje rečem, da sem slep.«Slepi se po znanih krajih lahko gibljejo s palico za slepe. Toda s črnimi očali na očeh, tako da res nič ne vidiš, in s palico za slepe v rokah, je gibanje po znanem prostoru zelo zahtevna naloga. Podobno, kot je vožnja z invalidskim vozičkom misija nemogoče, če je prehod preozek ali je pred nami nekajcentimetrska ovira. Preprosto ne gre.Toda v Sloveniji je, po ocenah, od 12 do 13 odstotkov invalidov, kar je od 160.000 do 170.000 ljudi. Njihovo življenje je drugačno, pa ne le zaradi posledic bolezni in okvar, ampak tudi zato, ker je v okolju polno ovir, ki jih zdravi niti ne opazimo. Posamezniki lahko pomagamo, a tako, da smo spoštljivi in npr. slepega najprej vprašamo, če potrebuje pomoč in ga šele potem, ko dovoli, primemo za roko in mu pomagamo.S prilagoditvijo delovnih mest in s sodelovanjem pri zaposlitveni rehabilitaciji, ki v posameznih primerih sploh ni preprost proces, pa lahko tudi delodajalci pripomorejo k enakopravnemu položaju invalidov. Ali, kot pravi Marko Mikulin: »Ne gre samo za človekove pravice, ampak za to, da se nam zagotovi pogoje in dostopnost do delovnih mest. Socialne pomoči niso rešitev, ampak, da bomo zaposleni in aktivni državljani. Da bo lahko vsakdo izrazil svoj potencial.«