Včeraj prvič brez nove okužbe, umrla sta še dva obolela

Po vladnih podatkih včeraj do 24. ure na območju Slovenije prvič od potrditve prve okužbe pred skoraj natanko dvema mesecema – to je bilo 4. marca, nakar je število evidentiranih okužb naraščalo – niso evidentirali nobene nove.Tako skupno število doslej evidentiranih okužb ostaja pri dosedanjih 1439. Na drugi praznični dan so sicer opravili le 500 testiranj, vseh doslej pa je bilo že 55.520.Žal pa se je včeraj za dva primera povečala tragična statistika smrti. Skupno je doslej na območju Slovenije umrlo 96 okuženih. Hospitaliziranih je 59 ljudi, 21 bolnikov zdravijo na intenzivnih oddelkih. Odpustili so dva.