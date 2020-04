Včeraj deset novih okužb, umrli so še trije ljudje

Nacionalni urad za javno zdravje je objavil najnovejše podatke o stanju pandemije koronavirusa v Sloveniji. Včeraj je bilo do 24. ure deset novih okužb, umrli so še trije ljudje, skupno doslej 89. Opravili so 1317 testiranj.



Hospitaliziranih je bilo 73 bolnih, od tega 25 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili sedem ljudi. V okviru raziskave prekuženosti državljanov Slovenije novih okužb niso odkrili.



Jelko Kacin je na dopoldanskem vladnem obveščanju obnovil seznam rahljanja ukrepov, ki veljajo od danes oziroma bodo aktualne po prvomajskih praznikih, od 4. maja. To velja za nepremičninsko posredovanje in predvsem knjižnice, muzeje in galerije. Včerajšnji odlok o odprtju slednjih je povzročil precej zmede, v tem smislu je Kacin opozoril, da ne gre za ukrep, ki te ustanove zavezuje k odprtju že danes, pač pa tudi kasneje, če priprave zahtevajo več časa.



Ponovil je, da bodo od 4. maja dostopne storitve strežbe v lokalih na prostem, a le z upoštevanjem ustreznih varnostnih ukrepov. Ključna bo pozornost vseh. Vračajo se še storitve tekstilnih in čevljarskih popravil, zlatarske usluge, masaže, pedikure ... Trgovine ob nedeljah ostajajo zaprte, izjema bo nedelja, 3. maja. Tedaj bodo namreč lahko odprte.



Sicer bodo lahko ranljive skupine lahko nakupe v trgovinah opravile tudi izven prej določenih ur. Osebni dokumenti ob tem več ne bodo potrebni. Kot je odredilo ustavno sodeišče, bo vlada vsakih sedem dni presojala ukrepe iz tega odloka in omejitve umikala ali pa jih ponovno vzpostavljala.



O dodatnem rahljanju ukrepov bo, kot je dodal Kacin, razpravljala tudi danes zvečer. Rezultate tega bodo predstavili na jutrišnji dopoldanski vladni tiskovni konferenci.