Preberite tudi: Ambulante odprte, na zaščitno opremo se še čaka

Krunoslav Pavlović. FOTO: posnetek zaslona

Na Hrvaško relativno brez motenj, ob vrnitvi še karantena

Včeraj do 24. ure so na območju Slovenije evidentirali dve novi okužbi s koronavirusom, življenje je izgubil še en oboleli za covidom-19, kar je število vseh dosedanjih smrti zaradi pandemije v Slovenije dvignilo na 103.Včeraj so opravili 1147 testov. Skupaj se je število okuženih povzpelo na 1463. Hospitaliziranih je še 38 ljudi, 9 na intenzivni negi. Odpustili so enega bolnika.Gost dopoldanske vladne izjave za medije inje bil predsednik odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici SlovenijeKakšna je situacija v zobozdravstvu? Kot smo poročali včeraj , so zobozdravstvene ordinacije dobile dovoljenje za delo, a se je v večini od njih to res začelo šele v ponedeljek. Vsi javni zdravstveni zavodi in koncesionarji namreč še niso prejeli zaščitne opreme, delo brez nje pa seveda ni mogoče. Zasebniki so si jo večinoma priskrbeli sami, to pa ni poceni.Kot je dr. Pavlović povedal uvodoma, se je zobozdravstveni sistem v času epidemije v Sloveniji povsem preoblikoval. V javnem sektorju v zdravstvenih domovih sicer v Sloveniji deluje 641 zobozdravnikov, 632 je koncesionarjev, nekaj čez 200 pa je čistih zasebnikov, dnevno opravijo okoli 2000 posegov.V vstopnih točkah, vzpostavljenih med epidemijo, so do včeraj obravnavali 11.613 pacientov, med njimi 81 sumljivih primerov glede okužb. Opravili so okoli 3635 triažnih kontaktov, v vstopnih točkah je bilo 2662 angažmajev medicinskih sester in 2200 zobozdravnikov (posamezniki so v tej števili zajeti po večkrat).Zobozdravstvene ordinacije so pred popolno reorganizacijo. Izvajalci se v teh dneh pripravljajo, da zagotovijo vso potrebno varovalno opremo. Nekateri zobozdravniki že odpirajo vrata, drugi jih še bodo. Še v nedeljo so nekateri zdravstveni domovi opravljali nujne vstopne zobozdravstvene storitve. Zasebniki koncesionarji bodo osebno varovalno opremo prejeli jutri, čisti zasebniki pa so bili doslej pri tem izpuščeni, je opozoril dr. Pavlović. Pri čemer 25 odstotkov prebivalstva nima opredeljenega osebnega zobozdravnika in bodo morali iskati storitve v zasebnem sektorju.Pred epidemijo so zobozdravniki sprejeli od 15 do 20 pacientov na dan, zdaj jih bodo 7 do 8, je dodal. Drugače ne gre zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov.Jelko Kacin je govoril predvsem o aktualnem stanju in morebitnih spremembah pri prehodih nacionalnih meja. Na Hrvaško že lahko relativno brez motenj potujejo poslovni potniki, imetniki nepremičnin in plovil ter imetniki počitniških prikolic, a morajo ob povratku v sedemdnevno karanteno.Iščejo bolj prožne rešitve za to, je dejal Kacin. Sicer v roku nekaj ur ali morda dni pričakujejo dogovor o sproščanju ukrepov v Sloveniji, kdaj bo to storila Hrvaška, ne vedmo. Pogovori z Avstrijo, ki si trenutno prizadeva za odprtje meje z Nemčijo, pa niso daleč, je dodal.