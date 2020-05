Včeraj dve novi smrti zaradi covida-19, evidentirali so pet novih okužb

Vlada je na portalu objavila najnovejše podatke o razširjenosti okužb z novim koronavirusom na območju Slovenije. Žal znova tudi smrti, ki jih je epidemija zahtevala.Umrla sta še dva bolnika s covidom-19. Skupaj je umrlo že 93 ljudi.Včeraj do 24. ure so ob 1352 novih testiranjih potrdili pet novih okužb, skupaj doslej 1434. Doslej so opravili skupno 54.300 testiranj. Med doslej evidentiranimi okuženimi je 636 moških in 798 žensk.V bolnišnicah je bilo včeraj hospitaliziranih 58 ljudi, na intenzivni negi 21. Odpustili so pet oseb. V nacionalni raziskavi o razširjenosti covida-19 so odvzeli 1348 vzorcev, na povabilo pa se je od 3000 ljudi doslej odzvalo 1375.