Včeraj so do 24. ure potrdili en nov primer okužbe z novim koronavirusom, nobene smrti bolnika s covidom-19 ni bilo. Hospitaliziranih oseb je bilo včeraj 32, na intenzivnih negah sedem. Prav toliko, sedem oseb, so včeraj odpustili v domačo oskrbo.Število vseh dosedanjih smrti zaradi pandemije v Sloveniji ostaja 103. Število okužb se je z včerajšnjim primerom dvignilo na 1464.