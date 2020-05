Včeraj do 24. ure so na območju Slovenije evidentirali le eno novo okužbo z novim koronavirusom, je objavila vlada na svojem portalu. Novih smrtnih žrtev ni bilo, skupno število smrti zaradi covida-19 ostaja 102.V bolnišnicah ostaja hospitaliziranih 40 obolelih, na intenzivni negi 9. Odpustili so tri osebe. Skupaj se je število okuženih povzpelo na 1461. Skupno so doslej opravili 64.547 testov.