Včeraj najbolj vroč dan letošnjega poletja v Sloveniji

Včeraj je bil najbolj vroč dan letošnjega poletja. Kot je danes povedal dežurni meteorolog na Arsu Blaž Šter, se je v Dobličah pri Črnomlju ogrelo do 37,2 stopinje Celzija, tudi v Metliki je bila podobna temperatura, na Dolenjskem so izmerili okoli 36 stopinj, v Ljubljani stopinjo manj. Ponekod so imeli tudi tropsko noč.

Danes ne bo tako vroče, ampak bo bolj soparno, je dodal. Najvišje dnevne temperature bodo danes na Primorskem, kajti tam piha šibka burja, tako da je bilo zelo toplo tudi današnje jutro.

Na vprašanje, ali je vrhunec tokratnega vročinskega vala za nami, je odgovoril, da bo verjetno tako, saj naslednji dnevi ne bodo več vroči, ker bodo temperature nekaj dni pod 30 stopinjami Celzija. Izjema bo Primorska, kjer bo še vedno kakšna stopinja nad 30 stopinjami Celzija.