Včeraj pet okužb z novim koronavirusom, umrl je en bolnik

Včeraj so sodeč po podatkih, objavljenih na vladnem portalu, do 24. ure potrdili pet okužb z novim koronavirusom, covid-19 je znova zahteval življenje, tokrat enega bolnika. V bolnišnicah je bilo hospitaliziranih 60 obolelih, na intenzivni negi 21. Odpustili so enega bolnika.Včerajšnje število testiranj je bilo sicer na prazničen dan nižje, bilo jih je 720.Število smrtnih primerov okužb se je v Sloveniji povzpelo na 94, število vseh doslej evidentiranih okužb je 1439. Skupno so od začetka epidemije opravili 55.020 testiranj.